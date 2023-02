Plus de 12 millions d’unités vendues en deux semaines pour le jeu Hogwarts Legacy

Il semble que les appels au boycottage du jeu Hogwarts Legacy : l'héritage de Poudlard n’ont pas eu raison de son succès. Le titre s’est vendu à plus de 12 millions d’unités au cours des deux premières semaines de sa sortie, ce qui en fait le plus important lancement jamais réalisé par Warner Bros. Games.

Ces chiffres représentent quelque 850 millions de dollars américains (1,2 milliard de dollars canadiens) de ventes dans le monde, un montant impressionnant, surtout que le jeu n’a été lancé que sur PC et les consoles PlayStation 5 et Xbox Series pour le moment.

Et le titre, qui se déroule dans l’univers Harry Potter, attire la curiosité des fans en ligne. Selon un communiqué de Warner Bros. Games, Hogwarts Legacy : l'héritage de Poudlard est devenu le jeu solo le plus regardé en direct de l’histoire de la plateforme Twitch, enregistrant un sommet record de 1,28 million de personnes connectées en simultané lors du lancement.

Nous sommes ravis et fiers de voir l'accueil réservé à L'héritage de Poudlard par les joueurs, les joueuses, les fans et les critiques du monde entier , a déclaré David Haddad, président de Warner Bros. Games.

« Notre équipe de développement d'Avalanche a livré un monde des sorciers et sorcières étonnant et de grande qualité, qui répond vraiment au fantasme des fans de la vie à Poudlard. » — Une citation de David Haddad

L’intrigue du titre, un jeu de rôle en monde ouvert, plonge les adeptes de la saga au 19e siècle, avant les événements racontés dans les livres de la série Harry Potter. On y découvre une magie ancienne dont veulent s’emparer de méchants gobelins afin d’anéantir les jeunes sorciers et sorcières.

Un lancement sur fond de controverse

Avant même sa sortie, Hogwarts Legacy a suscité de vifs débats dans la communauté du jeu vidéo en raison des prises de position polémiques de J. K. Rowling, l'autrice de la saga Harry Potter, sur les droits des personnes transgenres.

L'autrice de la saga Harry Potter, J. K. Rowling. Photo : Getty Images / John Phillips

Le jeu a notamment fait l'objet d'appels au boycottage de la part de plusieurs instavidéastes. Dans une tentative d’apaiser les tensions, le studio a ajouté un personnage transgenre dans le jeu.

J. K. Rowling n’a pas participé à la conception de Hogwarts Legacy : l’héritage de Poudlard. Celui-ci a été développé par Portkey Games, une étiquette appartenant à Warner Bros. Interactive Entertainment.

Les propriétaires de consoles PlayStation 4 et Xbox One devront patienter jusqu'au 4 avril pour lancer une partie du jeu, et la sortie sur la Nintendo Switch est prévue le 25 juillet seulement.