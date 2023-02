Augmentation inquiétante des crimes liés aux vaporisateurs chasse-ours à Winnipeg

Les données obtenues auprès du Service de police de Winnipeg indiquent que l’année 2022 a été la pire depuis cinq ans en ce qui concerne l’utilisation de vaporisateurs chasse-ours. La police a compilé au moins 1141 signalements, selon la porte-parole Dani McKinnon.

Il s’agit d’une augmentation de 34,6 % par rapport à 2021, où 848 incidents avaient été signalés, et d’une augmentation de 71,2 % par rapport à la moyenne sur cinq ans, précise la police dans un communiqué.

Le cofondateur de deux initiatives de sécurité, Sabe Peace Walkers et CommUNITY 204, Daniel Hidalgo, qualifie l’utilisation croissante de ce vaporisateur d’ inquiétante , surtout après la série d’attaques aléatoires dans le secteur de West Broadway, la fin de semaine dernière.

Les jeunes associent souvent la possession du vaporisateur chasse-ours à une forme de respect et de dureté, et à la crainte qu’elle suscite , indique-t-il.

« C’est censé abattre un animal féroce de 180 kg et ils l’utilisent sur des civils. Je ne pense pas qu’ils se soucient de la gravité de ce qu’ils font. » — Une citation de Daniel Hidalgo, cofondateur de deux initiatives de sécurité à Winnipeg

M. Hidalgo est particulièrement préoccupé par le fait que le vaporisateur chasse-ours est facilement accessible.

Sven Jordt, un expert américain de l’utilisation de ces vaporisateurs sur les humains, reconnaît que certaines personnes sous-estiment ses effets.

Il existe une idée fausse selon laquelle l’aérosol ne peut faire mal qu’un certain temps ou causer de la douleur pendant un certain temps, mais ne cause pas de blessures graves , indique le professeur associé d’anesthésiologie, de pharmacologie et de biologie du cancer à l’université Duke, en Caroline du Nord.

Ce sont des armes sérieuses et elles doivent être traitées comme telles , affirme M. Jordt.

Être aspergé de gaz poivré ou d’ours est terriblement douloureux pour un individu, dit-il, mais peut également causer de graves problèmes aux personnes ayant des préoccupations de santé sous-jacentes.

Comme il y a un pourcentage assez élevé de personnes asthmatiques dans la population, les exposer au gaz poivré est très risqué, et cela pourrait entraîner d’autres complications, des crises d’asthme et pire encore , mentionne Sven Jordt.

Le député du Nouveau Parti démocratique du Manitoba, Matt Wiebe, affirme que les règlements concernant les vaporisateurs chasse-ours sont dépassés et doivent être revus, car de nombreuses autres communautés à l’extérieur de Winnipeg sont également témoins de ces incidents .

Il ajoute qu’il s’agit de s’assurer que les [lois] sont appliquées, que les détaillants ne sont pas laissés à eux-mêmes et, en fin de compte, que toute information qu’ils pourraient recueillir et qui serait utile pour l’application de la loi leur soit accessible .

Selon un porte-parole du gouvernement du Manitoba, les vendeurs sont tenus de faire lire et signer un formulaire de déclaration de l’acheteur aux personnes qui se procurent ce vaporisateur.

Ces formulaires doivent être envoyés chaque année au ministère provincial de l’Agriculture, précise-t-il.

Il ajoute que le gouvernement est ouvert à l’idée d’entendre les forces de l’ordre et d’autres partenaires sur les moyens à prendre pour que les criminels aient plus de difficulté à obtenir ces vaporisateurs.

Avec les informations de Rachel Bergen