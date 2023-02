Incursions dans six cuisines québécoises réputées sur Prime Video

Six restaurants québécois sont au cœur de la série documentaire Pendant ce temps en cuisine, qui sera diffusée sur Prime Video à compter du 10 mars. Cette dernière propose une incursion dans le quotidien intense des chefs et cheffes d’institutions comme Le Mousso, de l’approvisionnement en ingrédients à la création de menus.

C’est une industrie qu’on a glorifiée dans les dernières années, sans parler du vrai métier , explique Antonin Mousseau-Rivard, chef du réputé restaurant Le Mousso, dans la bande-annonce de la série.

Pas question donc de ne présenter que le côté verni de la grande restauration; le public sera aussi invité à plonger dans le chaos de la cuisine, les rushes de service et les multiples casse-têtes auxquels font face les propriétaires de restaurants.

En plus du chef du Mousso, la série braquera les projecteurs sur Simon Mathys de Mastard, Alex Cohen et Raegan Steinberg du Arthurs, Maria-Josée et Zoya De Frias de Le Virunga, Kim Côté et Perle Morency de Côté Est, ainsi que Mike Lafaille de Kwizinn.

La série en huit épisodes de 30 minutes, produite par Pixcom en association avec Amazon Studios, s’ajoute à l’offre toujours grandissante de contenus québécois sur Prime Video, qui nous a récemment proposé les émissions humoristiques LOL : Qui rira le dernier? et Pour un soir seulement.