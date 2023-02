À la rencontre de John Schneider, le gérant nouveau genre des Blue Jays

DUNEDIN – John Schneider raconte l'anecdote du moment où il a pris sa retraite du baseball professionnel avec un large sourire. On ne devine pas le moindre regret. Quinze ans avant de devenir le gérant des Blue Jays de Toronto, il était alors un receveur dans l'organisation, plus tout à fait un espoir, amoché par les blessures et confronté à la réalité qu'il ne jouerait probablement jamais dans le baseball majeur.

C'était lors d'un match présaison en 2008. J'avais en quelque sorte déjà pris ma décision après une semaine à bien y penser. Je jouais encore, mais je blaguais avec le gérant de l'équipe que si jamais je frappais un coup de circuit, il allait avoir besoin d'un receveur supplémentaire ce jour-là , raconte-t-il.

Schneider, à l'époque âgé de 28 ans, n'était pas reconnu pour être un frappeur très puissant. Il n'avait jamais cogné plus de six coups de circuit en une saison dans les ligues mineures.

Il n'était plus non plus au sommet de sa forme, le résultat de sept commotions cérébrales et de deux opérations au dos.

À ma deuxième présence au bâton, le compte est d'une balle et aucune prise contre un lanceur gaucher dont je ne me souviens plus du nom et je frappe un circuit! , dit-il, toujours surpris.

« J'ai croisé le marbre, ai littéralement retiré mes crampons et les ai accrochés à la clôture dans l'abri des joueurs. La manche suivante, j'étais entraîneur au premier but. C'était une belle façon de mettre fin à ma carrière. »

Sur les terrains, on reconnaît John Schneider à sa bonne humeur et son approche décontractée avec les joueurs. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Aujourd'hui, le natif de Lawrenceville, au New Jersey, a 43 ans et se trouve là où il rêvait d'être à partir de ce moment. Schneider est le gérant de l'équipe des ligues majeures de la seule organisation qu'il ait connue dans le baseball à travers sa carrière.

J'étais gérant sur les terrains du fond [du centre d'entraînement des Blue Jays] il y a 10 ans [avec une équipe des ligues mineures]. J'ai tranquillement gravi les échelons, évolué et rencontré des gens incroyables qui m'ont aidé au fil du temps. Être maintenant dans cette position est quelque chose que je chéris énormément , a-t-il confié lors d'un entretien exclusif avec Radio-Canada jeudi en marge du camp d'entraînement de l'équipe en Floride.

John Schneider a fait ses classes, passant du niveau le plus faible du baseball professionnel au plus élevé sans jamais vraiment sauter d'étapes. Le sort a d'ailleurs voulu qu'il soit le gérant de Vladimir Guerrero fils, Bo Bichette et plusieurs autres joueurs de l'édition actuelle des Blue Jays au niveau AA. Ils en étaient alors tous à leurs débuts.

Quand j'ai commencé, j'étais très agressif, plein d'ardeur, presque impétueux parfois, avec un objectif à très court terme de gagner tous les jours sans que le côté développement ne soit vraiment pris en compte , dit-il.

En vieillissant, on devient plus patient, empathique envers les joueurs et la difficulté de leur travail. En quelque sorte, on en vient à garder leurs intérêts au premier plan. Et puis, quand vous côtoyez ces gars, Bo, Vlad, Danny [Jansen], [Jordan] Romano et [Tim] Mayza, vous réalisez à quel point ils sont talentueux, et vous comprenez à quel point vous avez de la chance d'être dans une position où vous pouvez potentiellement grandir avec eux, et vous ne le tenez pas pour acquis , ajoute-t-il.

John Schneider a connu beaucoup de succès comme gérant dans les ligues mineures avant d'être promu chez les Blue Jays. Photo : Twitter/Fisher Cats

Schneider a gagné plusieurs titres dans les ligues mineures, avec les Canadians de Vancouver et les Fisher Cats du New Hampshire notamment. Il a aussi été nommé gérant de l'année plusieurs fois.

L'Américain a été intégré au personnel de Charlie Montoyo comme entraîneur dans les ligues majeures en 2019. Il a ensuite pris sa place lorsque ce dernier fut congédié pendant la saison dernière.

Le principal intéressé estime que ses succès sont fondés sur la confiance et le respect mutuel qu'il établit avec ses joueurs.

Je pense qu'apprendre à connaître la personne autant que le joueur, vraiment aller au fond des choses et faire confiance, leur montrer que tu as confiance en eux, c'est énorme. Et, avoir été avec eux pendant trois ans m'a beaucoup aidé. Ça a facilité ma transition vers les ligues majeures en 2019. Puis, quand j'ai pris les rênes l'an dernier, ça a aussi rendu la chose un peu plus facile , explique-t-il.

John Schneider a fait partie du personnel de Charlie Montoyo pendant trois ans avec les Blue Jays avant de devenir le gérant de l'équipe. Photo : La Presse canadienne / Jon Blacker

Costaud, barbu, l'air stoïque avec ses lunettes de soleil, on ne le devinerait pas, mais John Schneider est un grand gaillard blagueur. Il ne passe pas un matin au camp d'entraînement des Blue Jays où il ne rigole pas avec un joueur ou des journalistes.

L'humour fait partie de ma personnalité. Tous ceux qui me connaissent vous le diraient. Avoir ce côté humain est vraiment très important. Mais en même temps, quand il s'agit de travailler, le message que j'essaie de transmettre aux gars est toujours constant, que ce soit avant ou après une blague ou dans une conversation vraiment sérieuse, c'est : Comment va-t-on gagner? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour gagner un soir donné? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour gagner de manière constante? fait-il valoir.

« Si ce n'est pas à la hauteur, je vais le dire. Il est très rare que je crie ou que je hurle. Généralement une fois que vous avez ces relations bien établies, ça se transforme en conversation. C'est parfois difficile, mais c'est un peu comme ça que j'aime faire. »

Les joueurs doivent savoir que je me soucie d'eux. Je pense que j'ai fait un bon travail dans ce domaine. J'essaie de faire ça avec les nouveaux gars, quand ils arrivent dans l'équipe. J'apprends à connaître leur histoire, leur famille, et ensuite, on se plonge dans la partie baseball , renchérit-il.

Schneider reconnaît être différent du gérant traditionnel, patron plutôt que leader, dur plutôt qu'à l'écoute de ses joueurs. Il est de la nouvelle école, après tout.

J'ai essayé d'évoluer avec le sport, sur le plan des statistiques et de la charge de travail aussi. [...] Alors oui, je suis différent, mais j'espère que c'est d'une bonne façon. Dans tous les cas, je n'oublierai jamais à quel point ce sport est difficile. Je n'arrêterai jamais de me soucier autant de la personne que du joueur.

Ancien receveur, John Schneider estime que son expérience l'aide comme gérant avec ses joueurs. Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

Sous la gouverne de l'Américain, les Blue Jays ont présenté un dossier de 46 victoires et 28 défaites l'an dernier, mais ils ont connu une défaite épique en séries éliminatoires. Ladite défaite a été dure à oublier, concède Schneider, mais il dit être passé à autre chose, confiant que son équipe saura rebondir cette année.

Au cours de l'entre-saison, la direction de l'équipe a d'ailleurs pris les grands moyens pour s'améliorer. Elle a principalement échangé les voltigeurs Lourdes Gurriel fils et Teoscar Hernandez afin d'intégrer des joueurs plus aguerris et plus polyvalents pour mieux équilibrer sa formation.

Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait pour changer la perception de notre équipe [considérée comme jeune et inexpérimentée, NDLR]. Je pense que ce que nous voulions, c'était d'empêcher plus de points d'être marqués , explique-t-il.

On a maintenant un bon mélange de jeunes et de vétérans qui ont gagné la Série mondiale et joué dans les séries d'après-saison. Je pense [qu'avec un pareil mélange], on peut faire quelque chose de vraiment spécial.

Les Blue Jays de Toronto entameront leur calendrier préparatoire samedi contre les Pirates de Pittsburgh, en Floride. Ils disputeront un total de 33 rencontres présaison avant de passer aux choses sérieuses le 30 mars à Saint-Louis. Ils lanceront leur saison locale le 11 avril, lorsque seront finies les rénovations au Centre Rogers.