Alors que les festivals Les Coups de théâtre et La Grosse lanterne ont déjà dû mettre la clé sous la porte depuis le début de l’année, l’inquiétude générale plane au-dessus des organismes culturels.

On sonne la sonnette d’alarme avant qu’il y ait le feu dans la maison , a expliqué le directeur du Festival TransAmériques (FTA) David Lavoie, en entrevue. L’inflation fait des ravages dans de nombreux domaines et les festivals culturels sont loin d’échapper à ses conséquences.

« Je pense que les gouvernements étaient au rendez-vous pendant la pandémie, mais il faut qu'ils comprennent que la pandémie n’est pas finie pour nous » — Une citation de David Lavoie, directeur du Festival TransAmériques

Le Festival TransAmériques met de l'avant la danse et théâtre le théâtre d'ici et d'ailleurs chaque année à Montréal. Photo : Herve Veronese

Il souligne que le milieu culturel a souvent été choisi comme exemple durant les deux dernières années, en étant ciblé souvent à tort comme un vecteur de contamination . L’aide octroyée était, à son avis, utile et suffisante à ce moment-là, mais, c’est le après auquel on n’a pas pensé.

Parmi les signataires de la lettre, on retrouve notamment Sylvie Quenneville, directrice générale des Rendez-vous Québec cinéma (festival qui commençait mercredi soir à Montréal), ainsi que Fabienne Colas, présidente fondatrice du Festival international du film black de Montréal et du Festival Haïti en folie.

Bon nombre de ces évènements soutiennent le développement, la découvrabilité et le rayonnement dans certains arts spécifiques, ce qui les rend fragiles puisqu’ils sont admissibles à un moins grand éventail de possibilités en termes de financement. Si on se dit que, pour pallier la situation, on doit augmenter le prix de nos billets, on perdra rapidement le sens de ce que l’on fait , soutient David Lavoie qui s’inquiète pour la place de l’émergence.

Fabienne Colas, présidente fondatrice du Festival international du film black de Montréal et du Festival Haïti en folie, fait partie des signataires de la lettre ouverte publiée mardi. Photo : Attractions images / Yanick.Macdonald.Photographe

Ça a un impact sur la vie de quartier, quand tu as l’habitude de donner accès à des spectacles plus marginaux et que finalement tu dois vendre tes billets 60 $ pour arriver. La hausse des prix, surtout dans notre économie, ça peut facilement vouloir dire qu’il n’y aura plus de place pour la relève.

Il faut « de nouvelles solutions », selon le ministre Lacombe

En entrevue avec la chroniqueuse culturelle du 15-18 Catherine Richer mercredi, le ministre de la Culture et des Communications Mathieu Lacombe a admis que l’inquiétude des festivals était justifiée. Il y a déjà une analyse qui est commencée pour faire en sorte qu’il y ait un meilleur partage des ressources entre les festivals , a-t-il expliqué. Il souhaite qu’on rende les travailleurs et travailleuses plus mobiles étant donné la réalité de l’industrie culturelle : ils sont souvent moins bien rémunérés que dans d’autres secteurs de l’économie et n’arrivent souvent pas à travailler à temps plein.

On doit amener de nouvelles solutions, a-t-il ajouté. Je ne vous cache pas que ce sera un défi. Je serai avec eux sur le terrain pour qu’on trouve des solutions.

Le député de Papineau, Mathieu Lacombe, était ministre de la Famille avant l'élection de cet automne. Il se retrouve maintenant à la Culture et aux Communications. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le directeur général et artistique du festival MUTEK, Alain Mongeau croit qu’il est important de comprendre que les organismes culturels sont habitués à l’incertitude. Chaque année, on fait plein de demandes, on attend les retours de financements, mais cette année, avec l’explosion des coûts, c’est plus difficile de gérer cette incertitude , croit-il.

Les artistes sur la ligne de départ

À travers le Canada, les artistes des arts numériques et de la musique électronique ont envie de se déplacer. Près de 450 artistes ont soumis une demande pour faire partie de MUTEK en 2023. La programmation du festival avait été réduite de 25 % durant la pandémie et M. Mongeau croit qu’il en sera de même cette année malgré la bonne volonté de tout le monde.

Nos coûts de production ont augmenté d’environ 40 %, dit-il. Il y a une pression sur notre équipe de production et sur la main-d'œuvre. Si je ne peux pas offrir à tout le monde une augmentation de salaire à la hauteur de la hausse du coût de la vie, je perds mon monde , lance-t-il. C’est sans compter les tarifs qui ont explosé dans toutes les sphères connexes aux arts comme le transport, par exemple.

Pour le 25e anniversaire du festival en 2024, Alain Mongeau espère donc que son festival sera de retour sur les rails pour un avenir prometteur.

MUTEK est un festival de musique électronique et de projections audiovisuelles incontournable au Canada. Photo : Bruno Destombes

Le directeur général de Cinémania Guilhem Caillard, également signataire de la lettre ouverte, pense déjà à son festival qui aura lieu en novembre. Le plan 2023 est de poursuivre notre action coûte que coûte, affirme-t-il. C’est ce qu'on fait chaque année. Des organismes culturels qui ont des problèmes financiers, ce n’est pas quelque chose de nouveau, mais là, ça n’a jamais été aussi difficile. Il espère que les solutions apparaîtront rapidement pour éviter de faire pâtir sa programmation.

Même si bon nombre de festivals nommés dans la lettre ouverte peuvent sembler nichés pour le grand public, plusieurs personnes sont d’avis que leurs répercussions sont tangibles durant toute l’année. À Cinémania, on présente beaucoup de films étrangers pour la première fois au Québec et le contraire est vrai aussi. En choisissant certains films pour notre programmation, ils obtiennent des visionnements importants qui vont leur permettre une distribution à l’étranger ensuite. On positionne les films sur le marché; on fait naître le bouche-à-oreille et on assure aux films un succès en salle , explique-t-il