Travail et études à temps partiel, salaire à temps plein

Les futures infirmières du Nouveau-Brunswick auront droit à un salaire à temps plein en conciliant travail et études à mi-temps dans le cadre d’un projet pilote.

Un montant de près de 13,3 millions $ sur deux ans sera injecté dans le projet pilote Mission soins infirmiers, qui sera offert en ligne et en présentiel à Saint-Jean et à Bathurst.

D’ailleurs, l’annonce du lancement de ce programme a été faite simultanément à Saint-Jean et à Bathurst, vendredi matin.

Les participants recevront un salaire et des avantages sociaux correspondant à la classification d’emploi et au champ d’activité de leur employeur.

Nos étudiants n’auront plus à choisir entre le salaire ou la formation. Ça va les encourager à poursuivre leurs études. C’est une recette gagnante , admet Diane Sénéchal, vice-présidente à la formation au CCNB.

Les salaires seront maintenus pendant les périodes d’apprentissage, y compris les placements cliniques en milieu de travail. Les droits de scolarité seront couverts.

Former un plus grand nombre d’infirmières et d’infirmiers

Le projet pilote vise aussi à améliorer le recrutement, la rétention, la promotion de la profession, la formation du programme en sciences infirmières et l’équilibre travail-famille.

Il y aura deux volets au programme.

Dans un premier temps, on permettre à des préposés aux services de soutien à la personne de suivre une formation pour devenir infirmier ou infirmière auxiliaire.

Le deuxième volet permet à des infirmières auxiliaires de devenir infirmières immatriculées.

Cette initiative est une preuve de la créativité et de la collaboration nécessaires pour augmenter le nombre de diplômés en sciences infirmières. Ce programme de formation travail-études permettra aux personnes d’acquérir une formation professionnelle tout en ayant un revenu stable et en travaillant au Nouveau-Brunswick , a noté Denis Prud’homme, recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton.

Une collaboration de plusieurs partenaires

Mission soins infirmiers résulte d’une entente de collaboration entre les volets anglophone et francophone du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick ( CCNB ), les réseaux de santé Vitalité et Horizon, l’Université de Moncton, l’Université du Nouveau-Brunswick et l’Association des foyers de soins du N.-B.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick y participe à travers le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, le ministère du Développement social et le ministère de la Santé.