Réduction des services incendie en Minganie faute de main-d’œuvre et d’équipements

Le recrutement de nouveaux pompiers auprès des services d’incendie en Minganie, sur la Côte-Nord, est de plus en plus difficile. Des réductions de services en découlent.

À Longue-Pointe-de-Mingan, le service incendie ne répond plus aux appels liés à des accidents de la route à l'extérieur du territoire de sa municipalité.

Le segment de la route 138 de Rivière-Saint-Jean à Rivière-au-Bouleau n’est donc plus couvert par les pompiers, notamment pour la désincarcération.

Le segment de la route 138 qui n'est plus couvert par les pompiers de Longue-Pointe-de-Mingan. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le directeur général de Longue-Pointe-de-Mingan, Nader Ghabi, indique que la Municipalité a adopté une résolution en ce sens en février. Il précise qu’un manque de personnel et d'équipements l'oblige à prendre cette décision.

Malheureusement, la brigade va dorénavant juste sortir pour notre territoire de la municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan, annonce-t-il. La résolution sera en vigueur, explique M. Ghabi, jusqu’à ce qu’on ait les ressources nécessaires .

Un véhicule d'urgence de la caserne de Longue-Pointe-de-Mingan (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Fin d’une entente

Depuis le 31 décembre 2021 par ailleurs, les pompiers de Longue-Pointe-de-Mingan ne se rendent plus à Rivière-Saint-Jean et à Magpie pour combattre des incendies qui touchent les bâtiments, en raison de la fin d'une entente entre Rivière-au-Tonnerre, Rivière-Saint-Jean et Longue-Pointe-de-Mingan.

La mairesse de Rivière-Saint-Jean, Josée Brunet, réitère que la caserne ne dispose que d'un camion pompe d'envergure, le seul entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre.

Cette situation est vraiment inquiétante. Les élus doivent finir par s’entendre et travailler tous ensemble, car nous vivons tous cette problématique [de réductions de services] , déclare par écrit Josée Brunet.

Josée Brunet est la mairesse de Magpie Rivière-Saint-Jean. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Le directeur général de Longue-Pointe-de-Mingan, Nader Ghabi, justifie la réduction de services à Rivière-Saint-Jean par le manque de personnel. S’il y a une problématique à Rivière-Saint-Jean, il faut un minimum de quatre pompiers qui sortent. Mais en même temps, il faut que quatre pompiers et un camion restent à Longue-Pointe-de-Mingan, explique-t-il.

« On n’a pas actuellement ce luxe d’avoir deux camions. » — Une citation de Nader Ghabi, directeur général de Longue-Pointe-de-Mingan

Moduler les normes en régions éloignées?

Le préventionniste en incendie pour la MRC de Minganie, Martin Desrosiers, considère que des investissements de Québec pourraient aider le maintien de services incendie dans la région.

M. Desrosier estime par ailleurs que les normes de sécurité incendie sont difficiles à respecter en région éloignée. Il y a beaucoup de normes et d'obligations que les petits services incendie ne sont pas capables d'atteindre. Ça coûte une fortune , déclare-t-il. Un investissement public [additionnel] pourrait être une solution. Je pense qu’il y a déjà quand même pas mal de financement des ministères, mais c'est sûr que changer des camions et mettre à jour des casernes, ça coûte des millions , fait-il valoir.

Martin Desrosiers, préventionniste en incendie pour la MRC de Minganie (Photo d'archives) Photo : Photo offerte par Martin Desrosiers

Le directeur général de la Municipalité de l'Île-d'Anticosti, Mathieu Gravel, est du même avis. Dans les petites Municipalités comme la nôtre, l’équipement ne sert pas tant que ça. On intervient très peu. […] Alors qu'on a toujours les mêmes normes que partout. C’est difficile de maintenir ou d’atteindre ces normes, témoigne-t-il.

Il rappelle que l'île d'Anticosti n'est pas dotée d'un service d'incendie comme c’est le cas ailleurs sur la Côte-Nord.

Alors que les incendies majeurs sont rares sur l'île, Mathieu Gravel soutient qu’il coûte trop cher à la Municipalité de maintenir en ordre le matériel nécessaire.

C’est certain que s’il y avait une sensibilité des gouvernements pour certaines situations, notamment avec des programmes particuliers ou d’avoir des normes un peu différentes, [ça pourrait nous aider] , souligne-t-il.

Un incendie avait réduit en cendre la seule station-service de l'Île d'Anticosti en décembre 2021, l'un des rares incendies majeurs sur l'île. (Photo d'archives) Photo : Facebook / Manon Rose

Selon un rapport de l’Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec, le recrutement de pompiers volontaires est de plus en plus difficile, un problème qui risque de s’accentuer au cours des prochaines années. La Côte-Nord est l’une des régions où il est le plus difficile de recruter et de retenir des pompiers volontaires au Québec.