Un spectacle pour enfants sème la controverse dans l’ouest de Montréal

Une représentation est prévue le 26 février à Pointe-Claire; une autre, organisée le lendemain à Beaconsfield, a été annulée en raison de la controverse.

Les détracteurs, membres de la communauté noire, ont dénoncé une apparence de blackface, et ce, même si l’artiste est lui-même d’origine martiniquaise, qu’il s’agit d’une caricature le personnifiant et que l'exercice nécessite d’accentuer et d’exagérer les caractéristiques du modèle sans le rabaisser.

En cause, on retrouve plusieurs éléments qui tournent autour de l’apparence de la marionnette, jugée laide par certains, a expliqué M. Sylvestre à Tout un matin, vendredi, sur les ondes d’ICI Première.

Tout part de ma marionnette , a-t-il expliqué, ma marionnette qu’ils considèrent laide, qu’ils disent qu’elle est une mauvaise représentation des Noirs, qu’elle pourrait laisser une mauvaise image dans l’esprit de gens qui n’ont jamais rencontré de Noirs et promouvoir finalement le fameux blackface.

C’est un principe théâtral , dit-il, de construire un personnage fort .

On est à l’opposé du blackface, assure l’artiste, qui dit que sa marionnette est celle qui résout l’histoire, c’est celle dénoue [des situations]. C’est la plus intelligente!

« Ce qui m’embête c’est qu’on sort ma marionnette de son contexte, de son spectacle, de l’incroyable succès de Barbe-Noire. » — Une citation de Franck Sylvestre

L’histoire a commencé à la suite d’une promotion locale de la pièce, dont le contenu a eu l’heur d’irriter certains résidents. La grogne s’est ensuite transportée sur les médias sociaux, où l’affaire a gagné en clics.

Pour le moment, l’événement prévu à Pointe-Claire est maintenu, mais la communauté n'en démord pas et demande aussi son annulation. Le conseil municipal a réclamé des explications à l’auteur avant de prendre position.

En conférence de presse, vendredi matin, les représentants des communautés noires du West Island, notamment de l’Association de la communauté noire de l’Ouest-de-l’Île, n’entendaient pas à rire. Ils ont ainsi dénoncé plusieurs événements récents qui, de leur avis, leur font du tort et ravivent des blessures du passé, citant un sketch au Bye-Bye entre autres éléments blessants.

Joel Debellefeuille, fondateur de Red Coalition, a de fait évoqué le manque de jugement de la Ville de Pointe-Claire lorsqu’elle a programmé le spectacle.

L’ex-policier Alain Babineau était aussi présent à la conférence; celui-ci n'a pas mâché ses mots, affirmant qu'en 2023, le racisme systémique, parce que c'est de cela qu'il est question, à son avis, ne passe plus. Il a aussi soutenu que le blackface pouvait être le fait de personnes noires.