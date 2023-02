La représentante des aînés demande à la C.-B. d’éliminer les frais de soutien à domicile

Dans un rapport publié jeudi intitulé Nous devons faire mieux (« We must do better »), elle exhorte la province à entreprendre une restructuration de ces services parce que, selon elle, le programme ne suit pas le rythme des besoins d'une population croissante de personnes âgées et que le service demeure inabordable pour un grand nombre d'entre elles.

Isobel Mackenzie explique qu’une personne âgée dont le revenu annuel est de 29 000 $ doit payer 9000 $ par an pour des visites quotidiennes d'une heure de soutien à domicile, ce qui inclut des soins d’hygiène ou des actes infirmiers.

Selon elle, l'obstacle que représente le coût de ces services est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux aînés se tournent prématurément vers les soins de longue durée, dont les coûts sont subventionnés.

Elle affirme que le taux de résidents de la Colombie-Britannique admis récemment dans un établissement de soins de longue durée avec de faibles besoins est deux fois plus élevé qu'en Alberta et en Ontario, où les gouvernements couvrent les frais pour le soutien à domicile.

Selon le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, la couverture des frais de soutien à domicile dans ces provinces n'est toutefois pas universelle. Il réplique qu’en Colombie-Britannique, environ deux tiers des personnes âgées n'ont pas de frais à payer pour le soutien à domicile.

Adrian Dix ajoute que l’amélioration des services de soins à domicile pour les personnes âgées a été un élément majeur des récents pourparlers de la Colombie-Britannique avec le gouvernement fédéral sur le financement des soins de santé.

Isobel Mackenzie souhaite que le gouvernement se penche sur les coûts des services de soutien à domicile au cours de la prochaine année, en les éliminant ou en les réduisant de manière significative.

Son rapport s’appuie sur les commentaires de plus 6000 aînés qui reçoivent du soutien à domicile.