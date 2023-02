Saguenay et l’homme d'affaires Paul Boivin concluent une entente hors cour

L’entente, entérinée jeudi par le comité exécutif, mènera à la rétrocession de l’immeuble que Paul Boivin avait acquis de la Ville. Il devra également lui verser une indemnité de 450 000 $.

La Ville avait intenté une poursuite contre le propriétaire puisqu'elle estimait qu'il n’avait pas respecté les clauses encadrant la transaction. Il s'était notamment engagé à rénover le bâtiment du centre-ville et y construire un nouveau stationnement.

L’homme d’affaires avait lui aussi entrepris un recours judiciaire contre Saguenay, affirmant que l’administration municipale lui avait mis des bâtons dans les roues pour la réalisation de son projet et qu’elle avait terni sa réputation.

L’entente hors cour conclue entre les deux parties survient quelques jours après la tenue d'audiences au Palais de justice de Chicoutimi. Elle prévoit également la cession gratuite à la Ville des autres parties privatives du Carrefour Racine, dont la valeur est estimée à 1,9 million de dollars, selon un rapport d’évaluation datant de 2017 réalisé par la firme BTF et cité par la Ville.

C’est une excellente nouvelle pour notre ville et particulièrement pour le centre-ville de Chicoutimi. Grâce à cette entente, nous devenons maîtres de la destinée de cet immeuble dans une perspective de revitalisation du secteur. Nous sommes convaincus que cette entente est dans l’intérêt de la Ville et de ses citoyens et qu’elle nous permettra de nous concentrer sur nos priorités en travaillant pour créer un avenir durable et prospère pour le centre-ville de Saguenay , a commenté la mairesse Julie Dufour, dans un communiqué acheminé aux médias vendredi.

Saguenay prendra possession de l’immeuble au cours des prochaines semaines. La mairesse Dufour estime que la prise de possession de l’ensemble du complexe immobilier permettra d’accroître sa valeur marchande et de favoriser la mise en place d’un projet d’envergure sans contrainte de copropriété avec des tiers.