La série Fred l’handicapé arrive à la télé

Complètement créée et tournée en Acadie, la série raconte l’histoire du scénariste Frédéric Mallet, dont la vie a basculé à l’adolescence.

Quelques semaines avant de commencer l’université, un grave accident le laisse quadriplégique.

J’avais mon appart, mes meubles étaient déménagés. Et là du jour au lendemain : non, non, ça marche plus de même , raconte Frédéric Mallet, aujourd’hui dans la quarantaine.

« Tu es tout seul à l’hôpital. J’avais 17 ans, tu commences ta vie d’adulte. » — Une citation de Frédéric Mallet, scénariste

La série raconte son parcours, de sa réadaptation à son passage à la vie adulte, le tout avec humour et sensibilité.

Le jeune Antoine Michaud interprète Fred avant et après l'accident. Photo : Productions l'Entrepôt

Une arme de défense qui lui a servi à combattre la colère et son sentiment d’impuissance.

Même si je suis enragé, ça ne change rien, alors je suis mieux de le prendre avec un grain de sel et continuer , croit-il.

Fred ado, Fred adulte

Deux comédiens interprètent le personnage de Fred à deux moments de sa vie. Antoine Michaud interprète Fred à l’âge de 18 ans et le comédien David Losier prend le flambeau à l’âge adulte.

Ce dernier, qui est aussi le narrateur de la série, dit partager le sens de l’humour de Fred Mallet, ce qui a allégé le tournage.

Mais il a quand même vécu certains malaises.

David Losier, interprète de Fred à l'âge adulte et la comédienne Josiane Benoît. Photo : Productions l'Entrepôt

Toutes les fois qu’on criait "coupez", on se levait. Et je voyais Mélinda, qui est une actrice en fauteuil roulant, et elle ne se lève pas, c’est ça sa vie. Fred, il ne se lève pas , raconte David Losier.

Il dit s’être beaucoup questionné sur cette réalité qui n’est pas la sienne.

Frédéric Mallet a aussi vu et vécu des situations tristes, particulièrement lors de son séjour dans un centre de réadaptation. Mais il a aussi rencontré des situations anecdotiques qui l’ont fait rire et qui lui ont permis de traverser cette épreuve.

Tu vois des gens ben maganés. Raconter ça, comment ça se passe, c’est triste. Alors mon réflexe c’est de mettre de l’humour là-dedans.

La distribution de Fred l’handicapé inclut aussi les comédiens Josiane Benoit, Karène Chiasson, Bass Levesque, Anika Lirette, Mélinda Prince et Samuel Chiasson. La série est réalisée par André Roy.

Les 4 épisodes de 30 minutes seront présentés tous les samedis du mois de mars à 19 h 30, 20 h à Terre-Neuve, sur ICI TÉLÉ.

Avec des informations d'Anne-Marie Parenteau

Série Fred l'handicapé, une dure réalité traitée avec humour ÉMISSION ICI PREMIÈRE • L'heure de pointe - Acadie Série Fred l'handicapé, une dure réalité traitée avec humour. Contenu audio de 13 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 13 minutes