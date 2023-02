Le chef de la Nation de Cowessess, Cadmus Delorme, réfléchit à son avenir politique

Cadmus Delorme ne sollicitera pas de troisième mandat à la tête de cette Première Nation de la Saskatchewan. S'il assure avoir reçu des offres provenant des libéraux, mais aussi des conservateurs fédéraux, il dit vouloir, à court terme, se consacrer à sa famille.

Je fais savoir à chacun d'entre eux que je suis vraiment heureux d'être sollicité en ce moment, mais je veux simplement être un père, je veux être un mari, et je veux jouer un rôle plus stratégique et apolitique pendant quelques années , a-t-il déclaré durant l'entrevue.

« Je me vois bien jouer un rôle futur, potentiellement en tant que député provincial ou fédéral. J'ai simplement besoin d'une pause de la politique. » — Une citation de Cadmus Delorme, chef sortant de la Première Nation de Cowessess, en Saskatchewan

Mais, atteste-t-il, il hésite entre les différentes offres et tendances politiques. J'ai tendance à pencher à gauche par moments et à droite par moments et j'aurai tendance à rester au centre. Donc, à l'heure actuelle, je travaillerai avec tous ceux qui veulent atteindre cet objectif final, à savoir faire en sorte que les Autochtones aient la parité , a-t-il dit.

Cadmus Delorme a été élu chef de Cowessess pour la première fois en 2016. Il s'est fait connaître dans le monde entier pour son leadership après la découverte de 751 tombes potentielles non marquées sur le site de l'ancien pensionnat autochtone de Marieval, dans la communauté.

Cadmus Delorme est le chef de Cowessess, une communauté située à environ 140 kilomètres à l'est de Regina. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexander Quon

Il a récemment été nommé président du nouveau comité consultatif sur les documents relatifs aux pensionnats. Cet organe vise à faciliter le partage et la collecte de ces documents historiques, selon le gouvernement fédéral.

Pour Cadmus Delorme, la découverte de tombes anonymes à travers le pays a offert une reconnaissance aux peuples des Premières Nations.

La reconnaissance de la douleur, de la frustration, de la colère et de la fatigue ressenties en essayant de rester autochtones dans un pays qui est encore quelque peu oppressif pour la vision du monde autochtone , a-t-il déclaré.

Il compte ainsi jouer un rôle central dans ce comité. Je pense que mes connaissances, mon énergie et ma compréhension de l'objectif final pourraient aider le gouvernement du Canada à jouer son rôle dans cette partie de la réconciliation , a-t-il déclaré, ajoutant qu'il ne s'agit pas d'un emploi. Selon lui, le comité se réunira tous les trimestres pendant cinq ans.

Son objectif principal, soutient-il, est d'aider les gouvernements et le secteur des entreprises dans le domaine de la réconciliation, en particulier la réconciliation économique, et d'aider les entreprises de la Saskatchewan à réduire leurs émissions de carbone.

D'ici la fin de son mandat, Cadmus Delorme affirme vouloir améliorer ses compétences linguistiques, notamment en cri et en français.