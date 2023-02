À compter du 27 février, les covoitureurs (deux personnes à bord et plus) ainsi que les taxis pourront emprunter les voies réservées qui ont été aménagées temporairement aux approches du pont pour en faciliter l'accès.

L'élargissement des conditions d'utilisation des voies réservées permettra à un plus grand nombre de personnes d'accéder plus rapidement au pont , a indiqué la ministre Guilbault, dans un communiqué.

Une surveillance policière accrue est à prévoir au cours des prochains jours pour assurer le respect des conditions d'utilisation des voies réservées.

Le ministère des Transports précise qu'il y aura d'abord des opérations de déboisement ciblé et de forage géotechnique. Des activités liées au déplacement des équipements de services publics sont aussi prévues pendant les travaux préparatoires de la reconstruction du pont.

Depuis décembre 2022, une voie supplémentaire a été fermée à la suite de fissures sur l'un des côtés de l'ouvrage, mais une voie réservée aux autobus et aux véhicules d'urgence a été ouverte dans chaque direction : sur l'autoroute 40 entre les boulevards Morgan et des Anciens-Combattants, en direction de Vaudreuil-Dorion, et entre l'échangeur avec l'autoroute 30 et le pont de l'Île-aux-Tourtes, en direction de Montréal.

Une lumière au bout du tunnel?

En raison des travaux de renforcement en cours, seulement deux voies par direction demeurent ouvertes. La nouvelle infrastructure comprendra trois voies de circulation par direction, une piste polyvalente et des accotements adaptés aux autobus.

Mis en service en 1965, le pont de l'Île-aux-Tourtes a multiplié les problèmes d'infrastructures, nécessitant régulièrement des interventions pour le consolider tout en maintenant la circulation routière. Près de 87 000 véhicules l'empruntent chaque jour, dont environ 10 % de camions, selon des données de 2019.

Il avait été fermé d'urgence à l'été 2021 en raison d'une manœuvre accidentelle commise par un des entrepreneurs qui y effectuait des travaux.