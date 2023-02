Rosemarie Landry remporte le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle

La soprano et professeure de chant acadienne Rosemarie Landry va recevoir bientôt le Prix du Gouverneur général du Canada pour les arts du spectacle dans la catégorie de la musique classique. C’est la plus grande distinction artistique attribuée au Canada.

Originaire de Caraquet, au Nouveau-Brunswick, Rosemarie Landry a grandement contribué à la musique classique et à la scène culturelle canadienne.

Elle a chanté dans le monde entier à l’occasion de récitals, de concerts et d’opéras. Elle a chanté avec de grands orchestres et lors de festivals de musique de chambre. Le public a aussi pu l’écouter à la radio et à la télévision.

Rosemarie Landry est professeure titulaire à l’Université de Montréal. Elle donne aussi régulièrement des cours de maître dans des écoles et universités un peu partout dans le monde.

Elle a appuyé au fil des ans plusieurs organismes artistiques, dont le Centre national des Arts, la Fondation des arts de l’Ontario, le Conseil des arts de l’Ontario, l’Orchestre de la Francophonie, la Fondation Sylva-Gelber, l’institut canadien d’art vocal, le Festival acadien de Caraquet, ainsi que le Conseil des arts du Canada, l’Office national du film et Jeunesses musicales du Canada.

Rosemarie Landry fait partie de l’Ordre du Canada, de l’Ordre des Arts et des Lettres et de l’Ordre de la Pléiade. Elle a aussi remporté le Prix Rubies d’Opéra Canada, le Prix Montfort, le Prix Léger-Comeau de la Société nationale de l’Acadie et le Prix d’excellence du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick, ainsi que trois doctorats honorifiques d’universités canadiennes.

Les Prix du Gouverneur général 2023 pour les arts du spectacle seront remis le 27 mai au Centre national des Arts, à Ottawa.