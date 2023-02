Il y a de la grogne à Sutton à cause de la hausse de taxes

Plusieurs citoyens déplorent subir une hausse qu'ils jugent injustifiée, alors que certains ont vu leur compte augmenter de près de 1000 $, en partie attribuable à l'augmentation de la valeur foncière qui frôle 40 %.

Pour Guylaine Provost, qui habite la municipalité, c'est un montant de 500 $ de plus qu'elle doit assumer. Je suis seule à assumer cette cette hausse-là, je ne suis pas en couple donc le 500 $ c'est quand même drastique pour moi , confie-t-elle.

Même si les propriétaires n'ont pas effectué de travaux sur leur résidence, la valeur de leur propriété a tout de même augmenté à cause, notamment, du boom immobilier qui a touché tout le Québec.

On fait une rééquilibration aux trois ans, ça n'a donc pas rapport avec les travaux. C'est vraiment l'analyse des nouvelles transactions qui est reflétée , explique l'évaluateur pour la Fédération québécoise des municipalités, Jimmy Desgagnés.

Ce facteur contribue à éloigner les citoyens moins fortunés de Sutton croit le propriétaire de Round Top Bagels, Frédéric Gauld. Comme on a vu sur le plateau Mont-Royal il y a 20 ans. Les artistes commencent à s'en aller et ça se remplace par des gens qui achètent de l'or , commente le commerçant.

La Ville a tenté de faire son bout de chemin en baissant de 15 % le taux de taxation. Cette dernière précise qu'il serait le plus bas dans la MRC de Brome-Missisquoi. Selon le maire, Robert Benoit, la Ville ne pouvait faire mieux. Réduire davantage, ce n'est pas possible parce que nous avons un trou budgétaire à l'heure actuelle. On a un trou d'à peu près 2 à 3 millions de dollars parce qu'on a maintenu les taux de taxes trop bas ici à Sutton et que les dépenses ont augmenté considérablement au cours des dernières années. Juste au cours des deux dernières années, c'est 12,5 %. La Ville doit absorber cette augmentation des coûts. Le diesel, par exemple, a augmenté de 68 % , explique-t-il tout en soulignant qu'il est sensible à l'impact que la hausse peut avoir sur les citoyens.

Robert Benoit lance un appel à Québec pour que le gouvernement soutienne davantage les villes pour faire face à toutes les augmentations et ainsi diminuer l'impact sur les contribuables.