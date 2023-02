Patinoire du canal Rideau : le défi économique des commerçants

[La CCN ] a pensé que nous serions un partenaire idéal pour le canal , a expliqué celui qui a ouvert, il y a six mois, ZUPS ByWard, un restaurant spécialisé dans la poutine, dans le marché By, il y a six mois.

Aussitôt, il s’est mis au travail, a dépensé plus de 10 000 $ pour acheter et améliorer une nouvelle remorque alimentaire afin de répondre aux exigences en matière de poids, de sécurité incendie et de carburant.

La remorque devait également être marquée du logo ZUPS, et M. Hennessy, qui possède aussi une succursale ZUPS à Wakefield, en Outaouais, voulait faire l’achat de nouveaux panneaux pour bien afficher son menu.

Après avoir investi temps et argent, l’homme d’affaires n'avait plus qu’une chose à attendre : l’ouverture de la patinoire du canal Rideau. Mais Dame Nature n’a pas collaboré, de sorte qu’il est possible que la patinoire n’ouvre pas ses portes pour la première fois de son histoire.

L'homme d'affaires a dû investir pour que sa remorque respecte les normes. Photo : gracieuseté John Hennessy

Pour une petite entreprise, c'est beaucoup

L’entreprise Dunrobin Distilleries a fait ses débuts sur la patinoire l’hiver dernier, devenant ainsi le premier spiritueux à vendre ses consommations sur le canal.

Cette année, l'entreprise espère poursuivre sur cette lancée. Le président et cofondateur Mark Watson a déclaré que Dunrobin Distilleries a également dépensé environ 10 000 $ pour obtenir une cabane et la rendre conforme au règlement, en fabriquant des panneaux, en recrutant du personnel saisonnier et en achetant des fournitures.

Nous avons fait tout cela et, malheureusement, Mère Nature nous a empêchés de vendre nos spiritueux sur le canal.

Certains articles, comme les ingrédients du cocktail Northern Spike, ont été achetés spécifiquement pour la saison de patinage et ils ne peuvent pas vraiment être utilisés. Ils sont désormais considérés comme des coûts irrécupérables, selon M. Watson.

Pour une petite entreprise, c'est beaucoup. Nous allons devoir vendre beaucoup de boissons pour récupérer ça.

À la recherche d’autres occasions

John Hennessy a dit qu'il attend de savoir si ZUPS sera invité à s'installer au Bluesfest, cet été. Il espère également sur le PoutineFest d'Ottawa, le Festival canadien des tulipes et le Festival de jazz d'Ottawa.

Même s'il est très décevant de ne pas être sur la glace, nous avons maintenant une offre mobile que nous n'avions pas auparavant. C'est juste arrivé tôt et cela n'a pas été compensé par les recettes.

Mark Watson, de Dunrobin Distilleries, a lui aussi investi environ 10 000 $ pour préparer sa saison. Photo : gracieuseté Mark Watson

Bien que déçus, MM. Hennessy et Watson se disent satisfaits de la façon dont la CCN a géré ce revers.

La CCN a fait de son mieux. Je crois vraiment qu'elle nous a tenus informés à chaque étape du processus et, au bout du compte, la sécurité est passée avant tout , a déclaré Mark Watson.

La perspective de nous en sortir était plutôt bonne. C'est juste un problème lié à la météo auquel nous avons malheureusement dû faire face , a enchaîné M. Hennessy.