L’emplacement prévu pour la nouvelle école primaire d’Ascot ne fait pas l’unanimité 

L’école, temporairement nommée « D », doit en effet être installée au bout des rues Hallée et McDonald, qui forment actuellement un anneau sans issue qui donne sur le boisé Ascot-Lennox. Des citoyens ont ainsi dit craindre une augmentation très importante de la circulation automobile dans leur quartier, qui accueille surtout des retraités. Certaines personnes ont d'ailleurs demandé pourquoi le projet n'est pas plutôt prévu au Carré Belvédère, où habitent plus de jeunes familles.

Les plans pour l’école en sont encore à leurs balbutiements, mais plusieurs options de débarcadères d’autobus ont été présentées jeudi soir et devront bientôt être analysées dans le cadre d’études de circulation. Elles incluent entre autres une entrée vers l’école sur la rue Hallée et une sortie sur la rue McDonald, sur la rue Frédéric-Garand, ou les deux.

Le Centre de services scolaire a précisé qu’au maximum, quatre ou cinq autobus vont servir l’ensemble de la population étudiante, puisque l’école se voudra un milieu de quartier où le transport actif sera favorisé. Des résidents du quartier ont tout de même demandé si une rue peut être construire pour se rendre à l’école à partir de la rue Belvédère Sud, en évitant le secteur résidentiel Hallée-McDonald.

Préoccupations liées au boisé Ascot-Lennox

Selon le CSSRS , l'école « D » offrira un environnement d’apprentissage idéal en pleine nature, puisqu'elle sera construite sur un terrain du boisé Ascot-Lennox. La préservation de ce dernier a cependant été relevée par de nombreux citoyens. Le président de l’Association pour la protection et la valorisation du boisé Ascot-Lennox, Mathieu Vinette, a notamment demandé de revenir à la table de négociations avec le propriétaire privé d’un terrain non boisé situé à proximité. Y déménager le projet permettrait, selon lui, d’éviter de couper des arbres.

La conseillère municipale dans le district d’Ascot, Geneviève La Roche, a souligné que la préservation du boisé fait partie des enjeux qui lui tiennent à cœur, et que l'école pourrait même aider à le protéger.

Là où on implante l'école, ça vient bloquer une trame qui était prévue pour du développement, éventuellement. On a établi une école là, puis après ça, on dit "en arrière, on préserve le boisé", donc après ça, le développement qui aurait pu être prévu dans des années n'est plus possible. C’est une première pierre qu’on met pour tout protéger ce qu’il y a derrière , constate-t-elle.

Elle ajoute qu’il serait difficile d’acheter le terrain non-boisé suggéré par l’Association pour la protection et la valorisation du boisé.

Les délais du Centre de services scolaire sont vraiment très serrés, donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est difficile de faire bouger [le projet de terrain]. Mais surtout, on les a toutes regardées, ces possibilités-là. Le terrain dont parlait l'Association citoyenne du boisé, c'est le premier terrain qu'on visait, c'est lui qu'on voulait, mais les prix, à l'époque, étaient à 7 M$, et je pense qu'ils sont rendus à 10 M$ , avance-t-elle.

Réaction citoyenne normale

Le CSSRS et Geneviève La Roche ont souligné à plusieurs reprises l’importance de construire une nouvelle école jeudi soir.

La conseillère a notamment rappelé qu’en ce moment, plusieurs élèves du quartier doivent se rendre jusqu’à l’École Notre-Dame-Du-Rosaire, à quelques kilomètres du secteur, par manque de place. Plus de 1400 portes se sont développées dans le quartier dans les dernières années.

La conseillère ne se dit pas surprise pour autant par la levée de boucliers observée chez certaines personnes jeudi soir.

« Je savais qu'il y avait des gens qui allaient venir ici pour dire que ça allait transformer leur milieu de vie, qu’ils avaient peur pour leur qualité de vie, puis je le comprends complètement. C'est normal. C'est pour ça qu'on voulait venir les voir en amont, pour voir comment on peut amoindrir les impacts négatifs. » — Une citation de Geneviève La Roche, conseillère du district d’Ascot

Il y a tous les parents qui sont super contents, puis il y a ceux qui ne sont pas parents, il y en avait plusieurs ce soir, qui ont des préoccupations parce que le milieu qu’ils connaissent, l'environnement qu’ils connaissent va être changé. [...] Ce qu’on a présenté comme projet, c'est une école qui va s'intégrer, qui va aller utiliser la nature. [...] On comprend, mais on pense qu’au bout du compte, les gens vont être satisfaits , a renchéri le directeur général du CSSRS, Sylvain Racette.

Au total, plus de 100 personnes ont assisté à la soirée. En raison d’un problème technique, certains résidents du secteur n’ont pas reçu d’invitation pour la soirée ou l’ont reçue à la dernière minute. La mairesse Évelyne Beaudin ainsi que Geneviève La Roche s’en sont excusées, et ont assuré que les citoyens qui n’ont pas pu se déplacer seront entendus.

Les membres du public peuvent d'ailleurs faire part de leurs questions et de leurs commentaires au arr.des.nations@sherbrooke.ca  (Nouvelle fenêtre) pour les enjeux d’aménagement et au comm@cssrs.gouv.qc.ca  (Nouvelle fenêtre) pour les questions liées à la future école.