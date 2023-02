Un 38e Gala Radisson qui en fait voir de toutes les couleurs

Sous le thème De toutes les couleurs, la soirée se voulait festive, mais les différents présentateurs n’ont pas manqué de rappeler que depuis la pandémie, les entrepreneurs sont passés par toute une gamme d’émotions et de défis et qu'ils en ont vu... de toutes les couleurs.

Mise à mal pendant la pandémie, on aurait pu penser que la communauté d’affaires soit un peu à bout de souffle avec les autres défis qu’elle a à surmonter dans le contexte économique actuel. C’est bien mal connaître les entrepreneurs. Ils ont rapidement convenu dès le début de la soirée de ne pas parler de la pénurie de main-d’œuvre, de taux d’intérêt et de contexte économique difficile. Tour à tour, ils ont fait preuve de détermination dans leur volonté d’affronter et de surmonter les difficultés actuelles.

Au cours de cette soirée, 16 trophées Radissons ont été décernés à des entreprises et entrepreneurs de tous horizons, témoignant ainsi de la diversité économique de Trois-Rivières.

Liste des lauréats Entreprise de services à l’entreprise : BLH Architectes inc.

Entreprise de services à la communauté : Centre cardiovasculaire de la Mauricie

Entreprise commerciale et restauration : Le Brasier 1908 inc.

Repreneuriat – relève d’entreprise : Absolu

Entreprise industrielle et manufacturière : Combustion Expert Énergie inc.

Innovation : Expertise laser 3D – iSCAN inc.

Employeur de choix : Progression

Nouvelle entreprise : Dryburgh Design Architecture

Radisson Entreprise culturelle et touristique : FestiVoix de Trois-Rivières

Entreprise en construction : Construction Danoco inc.

Développement durable : Complexe Laviolette

Prix hommage Ambassadeur centre-ville : FestiVoix de Trois-Rivières

Prix hommage Investissement : Solutions Ambra

Prix hommage Coup de cœur – Vote du public : Complexe sportif Alphonse-Desjardins

Prix hommage Personnalité

Cette année, le Prix hommage Personnalité masculine a été décerné à Jean Pellerin, directeur de succursale, Desjardins Gestion de patrimoine – Valeurs mobilières pour ses compétences entrepreneuriales et ses qualités de leader. Il est reconnu pour ses diverses implications, entre autres à titre de président chez Moisson Mauricie Centre-du-Québec.

C’est émouvant. On ne fait pas ça pour être reconnu puis je ne cherche pas ça, mais c’est tellement une belle marque de reconnaissance. Ça montre que ce qu’on fait est apprécié. Quand on fait ce qu’on aime, on le fait de la bonne façon et pour les bonnes raisons , témoigne Jean Pellerin après avoir reçu son prix.

Jean Pellerin, directeur de succursale, Desjardins Gestion de patrimoine – Valeurs mobilières. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Le Prix hommage Personnalité féminine a quant à lui été remis à Johanne Hinse, vice-présidente, croissance régionale et développement des affaires chez Cogeco, pour sa feuille de route impressionnante, pour sa passion et pour sa vision du développement économique . Johanne Hinse reçoit ce prix avec plein d’émotions. Le thème se porte bien, ils m’en ont fait voir de toutes les couleurs. On le dit, on ne fait pas ça pour ça, mais mon doux que ça fait du bien quand même! Si je peux inspirer, si je peux donner encore… j’ai donné beaucoup, je veux continuer à donner.

Johanne Hinse, vice-présidente, croissance régionale et développement des affaires chez Cogeco Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Le Gala Radisson était organisé par la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R). La soirée était animée par Jean-Philippe Nadeau et Marie-Claude Julien de Radio-Canada Mauricie/Centre-du-Québec.