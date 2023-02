La défenseure fédérale du logement amorce un examen des campements d’itinérants au Canada

Selon Marie-Josée Houle, ces campements sont devenus une crise des droits de la personne , alimentée en partie par l'incapacité de tous les ordres de gouvernement à fournir des logements adéquats.

La défenseure fédérale se dit très préoccupée de constater que certains gouvernements ne prennent pas les mesures nécessaires afin de protéger les personnes en situation d'itinérance, particulièrement en cas d'intempéries .

Elle estime que le démantèlement des campements pendant l'hiver compromet la santé et la vie des gens et constitue une grave violation des droits de la personne .

Les nuits froides inquiètent les intervenants qui opèrent auprès des personnes en situation d'itinérance. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Marie-Josée Houle indique que son examen vise à recueillir des témoignages de personnes vivant dans ces campements, ainsi que d'experts en logement et en droits de la personne.

Mme Houle souligne que depuis le début de la pandémie de COVID-19, il y a eu une nette augmentation du nombre de campements de personnes en situation d'itinérance partout au Canada, alors que les logements deviennent de plus en plus inabordables et que les refuges fonctionnent à capacité maximale.

Le bureau de la défenseure fédérale du logement avait déjà par le passé appelé à la fin des opérations policières dans les campements et à davantage de financement, à tous les ordres de gouvernement, pour le logement à court et à long terme.

À la fin de son examen, Marie-Josée Houle présentera ses conclusions et recommandations au ministre fédéral du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion.

Des personnes itinérantes acculées à Vancouver

Des résidents qui vivent à même le sol, en hiver, dans leur tente posée le long de la rue East Hastings, dans le quartier du Downtown Eastside, témoignent des actions menées par la Ville au cours des derniers mois pour leur faire quitter les lieux.

Ils parlent de leur impuissance et du peu d’alternatives offertes par la municipalité pour avoir un toit sur la tête.

Tous les matins, des agents viennent et tentent de nous intimider pour nous faire partir, mais nous n'avons nulle part où aller , indique Jason, qui vit dans un abri de fortune sur cette rue, avec sa compagne.

Dans un communiqué, la Ville de Vancouver soutient que des places en refuge ou des chambres individuelles pour des personnes à faible revenu sont proposées à ceux qui n'ont pas d'alternatives après avoir retiré leur campement. Selon certains résidents, la réalité est tout autre.

Ils n’ont rien fait pour nous alors qu’ils nous promettaient un logement , déclare Len.

« On nous a donné des chambres minuscules, avec aucune fenêtre. Nous méritons mieux que des logements avec des coquerelles et des rats. Je préfère encore être dans la rue et me battre pour le peu que j’ai. » — Une citation de Patricia, qui vit dans une tente sur la rue Hastings

Selon l’organisme communautaire VANDU, qui défend les droits des démunis, des interventions sont régulièrement conduites par la police et des agents municipaux le long de la rue afin de forcer les gens à partir.

D’après VANDU, il arrive aussi que la Ville menace des travailleurs sociaux de les retirer de leur lieu de travail.

Des policiers de Vancouver arrêtent plusieurs personnes lors d'une mêlée alors que la Ville démontait des tentes sur East Hastings dans le quartier Downtown Eastside à Vancouver, en Colombie-Britannique, le mardi 9 août 2022. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Les personnes qui vivent dans la rue comptent énormément sur nous pour les aider à défendre et préserver leurs droits ainsi que leur dignité durant des opérations d’évictions comme celles qui sont menées en ce moment , déclare l’avocate Anna Cooper, qui fait partie de l'organisme Pivot Legal Society, à Vancouver.

Bloquer ce soutien, sous prétexte de risques pour la sécurité, est selon moi une façon profondément douteuse d’utiliser le pouvoir municipal , conclut-elle.

Le démantèlement des tentes de la rue East Hastings a été ordonné, l’été dernier, par le Service des incendies de Vancouver, en raison de nombreux problèmes de sécurité urgents , après que plusieurs incendies eurent lieu plus tôt en 2022 dans le quartier pauvre du Downtown Eastside.

Avec des informations de la Presse canadienne