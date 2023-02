PlayStation offre un aperçu de Suicide Squad : Kill the Justice League

À trois mois de sa sortie, PlayStation a levé le voile jeudi sur de nombreux détails entourant son très attendu jeu d’action-aventure Suicide Squad : Kill the Justice League. Il s’agit du premier titre issu de l’univers Batman : Arkham depuis 2015, et aussi du premier de cette série à être expérimenté du point de vue de super-vilains.

Les joueurs et joueuses auront la possibilité de contrôler au choix l’un des quatre membres de l'Escadron Suicide : Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark. Les missions pourront se jouer en solo ou en mode multijoueur coopératif.

L’intrigue se déroule dans un monde ouvert à Metropolis, la fameuse ville de Superman qui dans le jeu est deux fois plus vaste que le Gotham de Batman : Arkham Knight , précise PlayStation sur son blogue  (Nouvelle fenêtre) .

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Un aperçu de la jouabilité de Suicide Squad : Kill the Justice League a été présenté en conclusion d’un State of Play diffusé jeudi. L’extrait d’environ six minutes révèle que plusieurs des superhéros qui forment La ligue des justiciers, notamment The Flash, ont été corrompus par l’extraterrestre Brainiac, le principal vilain du jeu.

À noter qu’on y voit très brièvement les icônes Batman et Superman, qui ne semblent pas tout à fait eux-mêmes, ainsi que Wonder Woman, qui apparemment s’avère être la seule justicière à ne pas avoir basculé de camp dans ce monde à l’envers.

Un autre segment du State of Play montre les coulisses de la création de Suicide Squad : Kill the Justice League. Des concepteurs et conceptrices du développeur britannique Rocksteady Studios décrivent leur vision du jeu et expliquent les particularités des quatre personnages jouables.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La présentation de PlayStation a par ailleurs permis de mettre en lumière plusieurs jeux à venir, dont Baldur’s Gate 3, Resident Evil 4, ou Street Fighter 6. Cinq nouveaux titres de réalité virtuelle compatibles avec PS VR2 y sont également détaillés.

Toutes les informations concernant le State of Play de jeudi sont disponibles sur le blogue  (Nouvelle fenêtre) et la chaîne YouTube  (Nouvelle fenêtre) de PlayStation.

Suicide Squad : Kill the Justice League sera disponible dès le 26 mai sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series, ainsi que sur Microsoft Windows.