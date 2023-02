Un an s’est écoulé depuis le début de la guerre en Ukraine, un conflit qui a des échos jusque dans la région. Depuis le 24 février 2022, dix Ukrainiens, qui ont dû fuir leur pays, se sont installés dans la Baie-des-Chaleurs.

Parmi eux, il y a la famille Vydrigan. Ludmila Vydrigan, arrivée en Gaspésie en mai dernier, habite désormais à Bonaventure avec sa fille cadette, son conjoint et ses petits-enfants.

Elle se dit reconnaissante de l’accueil chaleureux qu’elle a reçu à son arrivée. Le climat me convient, les gens me plaisent et je suis en sécurité, avoue Mme Vydrigan. Quant à moi, je voudrais rester ici.

Une famille de cinq personnes, la famille Ovadenko, s’est installée à Maria en août dernier. La maman, Tatiana Ovadenko, travaille maintenant dans une pâtisserie à Maria et suit des cours de français depuis son arrivée.

Selon elle, les Ukrainiens arrivés en Gaspésie ont surmonté plusieurs défis, mais c’est surtout la francisation qui est ardue.

Alain Charpentier est enseignant en francisation à Carleton-sur-Mer. C’est lui qui a accueilli la famille Ovadenko à son arrivée en Gaspésie. Il souligne notamment la générosité et les efforts déployés par les gens de la communauté pour accueillir les familles ukrainiennes.

On n’a pas ménagé les efforts, on a reçu beaucoup de dons, des gens se sont investis en temps aussi pour passer du temps avec eux, leur faire visiter des endroits ou leur faire découvrir des activités locales, comme la pêche blanche ou le traîneau à chien par exemple , explique M. Charpentier.

« On essaye de leur faire découvrir différents aspects de la vie ici. » — Une citation de Alain Charpentier, enseignant en francisation pour les immigrants au Centre d’études pour adultes de Carleton-sur-Mer

Offrir des cours de francisation aux immigrants de la Baie-des-Chaleurs au Centre d’études pour adultes de Carleton-sur-Mer est une initiative de M. Charpentier.

Je trouvais ça important que ça se fasse en présentiel et que les gens puissent créer un tissu social, une communauté , indique l’enseignant.

Selon lui, la plupart de ses élèves en sont au niveau d’apprentissage de la langue française. Seule Lisa, 19 ans, petite-fille de Ludmila Vydrigan, est au niveau cinq.

L’espoir des Ukrainiens néo-gaspésiens

Les Ukrainiens néo-gaspésiens demeurent optimistes de voir les troupes ukrainiennes remporter la guerre.

Volodymyr Zmazhenko, originaire de l’Ukraine et qui habite à New Richmond depuis une dizaine d’années dit continuer de suivre l’évolution du conflit quotidiennement.

Volodymyr Zmazhenko habite à New Richmond depuis dix ans avec sa femme et ses enfants. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

« On ne dort pas bien depuis la première journée de l’invasion [russe] en 2022. » — Une citation de Volodymyr Zmazhenko

Quand je vois ce qui se passe en Ukraine, je suis tellement fier d’être Ukrainien, affirme-t-il. Ma famille et mes amis sont tellement fiers, forts, courageux et ils se défendent pour leur existence, parce que présentement l’Ukraine se bat pour une question d’existence.

M. Zmazhenko souligne également la mobilisation locale des Gaspésiens pour les soutenir durant cette période.

C’est incroyable de voir la mobilisation des gens dans la Baie-des-Chaleurs pour les réfugiés, c’est vraiment incroyable , déclare-t-il.

La venue d’autres réfugiés ukrainiens en Gaspésie n’est pas encore confirmée, mais selon Volodymyr Zmazhenko, il faut être prêt encore à en accueillir parce que la guerre n’est pas terminée .

Le comité Solidarité Ukraine Baie-des-Chaleurs devrait faire connaître bientôt les sommes amassées grâce à sa fondation du même nom qui a été mise sur pied en mai dernier.

D'après le reportage de Guillaume Whalen.