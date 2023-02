Des élèves peignent une murale pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs

L’imposante murale peinte à l’intérieur du magasin West Elm dans le quartier Beltline de Calgary attire les regards, même les moins curieux.

Il s’agit de l'œuvre de deux élèves de 12e année en arts visuels à l’École de la Rose sauvage, un établissement secondaire francophone dans le nord-ouest de Calgary.

Marie-Eve Makoumbou et Maria Tonta ont tenu à marquer par leur travail artistique le Mois de l’histoire des Noirs.

« [C’est] une murale colorée qui présente trois femmes noires, chacune d’elles portant des couleurs différentes . » — Une citation de Marie-Eve Makoumbou, élève en arts visuels

Elle ajoute que la réponse à l’art a été très positive. Les gens s’arrêtaient pour poser des questions et offraient des compliments pendant qu’elles peignaient.

Todd Anderson et les élèves, Marie-Eve Makoumbou (au centre à gauche), Maria Tonta (au centre à droite), et Helena Rodall Dambana (à l'extreme droite), une ancienne élève de l’École de la Rose sauvage. Photo : Fournie par Todd Anderson

L’un des objectifs était de toucher du monde et de faire une différence, précise Todd Anderson. L’aide-enseignant dit chérir toute occasion, qui amène les élèves à faire valoir leur vision du monde en dehors de l'école.

« Quand nous pouvons faire quelque chose qui sort des murs de l’école pour toucher les gens... Je leur dis simplement qu’ils peuvent changer le monde et faire une différence. » — Une citation de Todd Anderson, aide-enseignant.

Le magasin avait prévu de conserver la fresque seulement pour le mois de février. Au regard du résultat final, Charlene Beasley, la directrice générale de West Elm, a décidé de garder la murale jusqu’au 12 mars.

Une excellente nouvelle pour ces élèves qui ont passé quatre jours à créer la murale.

« J’en suis plus qu’heureuse. Cela signifie que ma voix sera plus entendue. » — Une citation de Marie-Eve Makoumbou, élève

La première murale des élèves a été exposée en février 2022. Photo : Fournie par Todd Anderson

C’est la deuxième année que le magasin s’associe aux élèves du secondaire pour créer une murale pour le mois de février, le Mois de l’histoire de Noirs.

Cette année, les élèves ont proposé une œuvre beaucoup plus grande et diversifiée en matières de couleurs et de textures, en s’inspirant également de la nature.

Avec les informations de Elizabeth Withey et Angela Knight