Le ministère des Transports entend se concerter avec la MRC pour la côte du Cran

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) poursuit ses analyses sur la route 169 entre Saint-Prime et Roberval, concernant le tronçon de 5 km comprenant la côte du Cran. Alors qu'une première étude de sécurité a permis d’écarter certaines options, le ministère compte maintenant créer un comité sur la question avec la MRC du Domaine-du-Roy.

Les accidents ont été nombreux dans ce secteur au fil des ans. En 2021, une jeune mère de 27 ans est décédée après que son véhicule eut été embouti par celui d’une conductrice arrivant par-derrière et qui a été aveuglée par le soleil. D’ailleurs, un panneau d'affichage a été installé l'an dernier pour signaler aux automobilistes qu'ils peuvent être éblouis par le soleil.

Le rapport du coroner sur le dossier avait recommandé, entre autres, d’abaisser le niveau de la côte du Cran, d’éliminer certaines courbes et d’améliorer la signalisation.

« Quand il est question de sécurité routière, on dirait que ça ne va jamais assez vite. » — Une citation de Marie-Noëlle Bhérer, mairesse de Saint-Prime

Les premières pistes de solutions analysées par le MTMD ont toutes été écartées pour différentes raisons.

On a étudié l'option du virage à gauche. On a aussi étudié l'option d'allonger le biseau de fermeture de la voie de droite. Pour des raisons de sécurité, ça n'a pas été possible d'aller de l'avant. Il y a des livraisons dans le secteur avec des semi-remorques, des 53 pieds, donc les zones de détour auraient dû considérablement modifier la géométrie du secteur , explique la porte-parole régionale du MTMD , Nathalie Girard.

Nathalie Girard est porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

« Il y a déjà une problématique près de la sortie de la route de Sainte-Hedwidge. Alors si on dit aux gens, allez transiger par ce secteur, ça accentue la problématique. Il ne faut pas déplacer le problème de sécurité. » — Une citation de Marie-Noëlle Bhérer, mairesse de Saint-Prime

Cette première étape étant complétée, Québec souhaite maintenant pousser davantage son analyse en incluant dans la réflexion les élus de la MRC du Domaine-du-Roy.

La côte du Cran est l’un des endroits les plus problématiques sur la route 169. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher les intrants dans le milieu très tôt dans le processus, de venir intégrer ces intrants techniques là dans l'étude d'opportunités, donc ça ne retarde pas le processus en cours. Ça améliorerait cette étude-là dès le départ , souligne Mme Girard.

Le préfet de la MRC , Yanick Baillargeon, et le maire de Roberval, Serge Bergeron, attendent de parler avec le MTMD avant de se prononcer publiquement sur l'avancée des démarches. Les élus ont d'ailleurs une rencontre prévue avec le ministère prochainement.

La mairesse de Saint-Prime, Marie-Noëlle Bhérer, croit que l’interdiction du virage à gauche ne représente pas une bonne solution. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

On trouve ça important. Des fois, les décisions sont prises bien loin de la réalité des gens d'ici. C'est important de soulever les problématiques. Entre autres, ils ont abaissé la vitesse de la côte du Cran. Certains camionneurs nous disaient que ce serait problématique. Là, c'est le premier hiver depuis la modification. J'ai hâte d'avoir le retour des gens , conclut la mairesse de Saint-Prime.

D'après un reportage de Laurie Gobeil