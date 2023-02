Montréal-Nord, de plus en plus attrayant pour les promoteurs immobiliers

Montréal-Nord, l’un des quartiers les plus défavorisés du Canada, se porte de mieux en mieux, à en croire sa mairesse, Christine Black. La fin des travaux routiers et le développement des transports en commun dans l’arrondissement attirent, à son avis, de plus en plus de promoteurs de projets immobiliers.

Le boulevard Pie-IX, une artère particulièrement achalandée, a été refait à neuf dans l'arrondissement, les travaux sur le pont Pie-IX tirent à leur fin, une nouvelle école primaire est en construction… La mairesse de Montréal-Nord ne cache pas sa joie. C'est de la musique à mes oreilles quand je vois tout ce qui se passe , dit-elle à Radio-Canada.

Elle constate un regain d'intérêt des promoteurs dans son secteur, d'autant plus que le gouvernement de François Legault maintient son intention de desservir l'arrondissement par un futur REM de l'Est, système de train léger sur rail qui doit assurer plus de 130 000 déplacements par jour entre l’est de Montréal, Montréal-Nord et le centre-ville.

Par ailleurs, plus de dix ans après avoir été annoncé, le service rapide par bus (SRB) du boulevard Pie-IX, qui relie Laval au sud de l'île de Montréal en passant par l’arrondissement de Montréal-Nord, a été mis en service l’automne dernier.

Les promoteurs vont penser pour 10-15 ans en avant, c'est certain qu'ils préparent déjà leur terrain ou leur projet, parce que ça prend des années avant de lever en termes de permis, de réglementation et d'architecture , indique Mme Black. Il y a beaucoup d'étapes à franchir, donc [les promoteurs] se préparent déjà parce qu'ils sentent que c'est sérieux et que ça va aller de l'avant, donc c'est parfait.

« Au fil du temps, Montréal-Nord a su démontrer beaucoup de résilience, crise après crise : pandémie, sécurité publique, migrants… Et puis, malgré cela, on se relève, on se retrousse les manches et on avance. C’est une communauté très résiliente qui arrive à voir le verre à moitié plein, même quand ça va mal. » — Une citation de Christine Black, mairesse de Montréal-Nord

Signe de santé économique de ce secteur de 80 000 habitants, des commerçants du boulevard Pie-IX et de la rue Charleroi entreprennent des démarches pour se regrouper en Société de développement commercial, une première dans l'arrondissement. La présidente de leur association et propriétaire d'un restaurant de la chaîne St-Hubert, Maude Royal, partage le même optimisme que Mme Black.

Présentement, on voit vraiment un retour des clients dans le restaurant ici, mais aussi dans les commerces avoisinants. On le voit, ça va mieux , dit-elle.

D'après un reportage de Benoît Chapdelaine