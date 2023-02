Une famille ukrainienne choisit le Canada par amour du hockey

Depuis un an, plus de 11 000 Ukrainiens ont fui la guerre pour s’installer en Colombie-Britannique. Une famille arrivée à Vancouver raconte son parcours, une histoire d’exode, d’accueil … et de hockey.

Quand on demande à Julia Rychkova ce qui l’a amenée au Canada, ses yeux s’allument et rapidement, avec confiance, elle s’écrie en anglais : Because hockey!

Il y a un an, la jeune mère de trois enfants vivait une vie paisible dans la ville portuaire d’Odessa, auprès de sa famille et de son groupe de mamans de hockey.

Tout a bousculé le 24 février 2022 quand l'armée russe a envahi l'Ukraine.

Je ne pouvais pas le croire , raconte-t-elle en ukrainien, sa deuxième langue, mais celle qu’elle a choisie pour l’entretien. Même quand j’ai entendu les premières explosions, je me suis dit "Non, c’est peut-être des feux d’artifice, mais ce ne peut pas être la guerre…”

Ce n’est que quand tout le monde a commencé à s’échanger des messages texte que j’ai réalisé qu’il s’agissait du début de quelque chose… quelque chose de très mauvais

Dans son appartement de Kitsilano, la jeune femme revient sur sa dernière année, une année qui a bouleversé sa famille, et celle de millions d’autres Ukrainiens affectés par la guerre.

Autour d’elle, on s’attend à ce que tout se termine en quelques jours. Julia décide tout de même de partir.

Avec ses enfants et une autre maman de hockey, elles font leur bagage et quittent leur pays pour la Moldavie.

Ma mère et ma soeur ont appuyé ma décision, mais elles ont décidé de rester en Ukraine , dit-elle.

Les anges gardiens

À partir de l'Europe, Julia considère ses options. Elle cherche un pays où on parle l'anglais et où son mari - en mer au déclenchement de la guerre - pourra travailler sur les bateaux. Puisque son fils aime le hockey et qu’elle aime le voir jouer, elle choisit le Canada.

« Une de mes amies m’a dit que Vancouver était une belle ville, je me suis dit "Pourquoi pas, ce sera Vancouver!” » — Une citation de Julia Rychkova

À travers le site Ukraine Take Shelter , géré par des bénévoles, Julia entre en contact avec Linda Thyer, une résidente de Vancouver qui est également mère de trois enfants. Linda est prête à l’héberger le temps qu’il faudra dans l'appartement de la famille au sous-sol de sa maison.

Après deux mois et demi dans des valises, la famille arrive à l’aéroport de Vancouver au début du mois de mai, par l’Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine.

Ils sont arrivés avec trois petites valises et l'équipement de hockey , se rappelle Linda Thyer. Ça, c'était dans une des valises, alors ils sont venus avec quasiment rien et sont arrivés ici pour redémarrer leur vie.

Chez Linda, Julia et sa famille ont non seulement trouvé un logement, mais aussi des amis. Photo : Radio-Canada / Fred Gagnon

Linda Thyer voit tout de suite des parallèles entre son histoire familiale et celle de Julia.

Durant la Deuxième Guerre mondiale, sa grand-mère, d’origine allemande, a dû partir de chez elle dans des circonstances similaires.

Leur village avait été bombardé, il n'existait plus, raconte-t-elle. Ils ont alors pris un train pour la Pologne et ont marché je ne sais combien de temps en Europe pour échapper à la guerre. De pouvoir accueillir des gens comme ça, cela m’a fait énormément de bien.

La passion du hockey

Huit mois plus tard, Julia, son mari - qui les a rejoints en octobre - et leurs enfants s’adaptent à leur nouvelle vie. L’aîné, Maxime, s’est rapidement joint à une ligue comme gardien de but.

En Ukraine, le hockey n’est pas aussi populaire et il n’y a pas autant de gens qui jouent , raconte-t-il en anglais. Mais ici, c’est bien!

Le 17 décembre dernier, lors d'un match des Canucks de Vancouver contre les Jets de Winnipeg, le jeune Maxime a pu rencontrer le gardien de but Thatcher Demko. Photo : NHLi via Getty Images / Jeff Vinnick

À l’âge de 9 ans, le hockeyeur a aussi pu vivre un rêve, car avant même son arrivée au Canada, il pouvait nommer tous les joueurs de la LNH .

L’automne dernier, il a pu assister à un match des Canadiens contre les Canucks.

Quand la direction de l’équipe a appris son histoire, elle l’a invité de nouveau pour qu’il assiste à l’ouverture d’un autre match des Canucks et rencontre une de ses idoles, le gardien de but Thatcher Demko.

Les défis d’adaptation

Tiraillés entre leur famille toujours en Ukraine et leur nouvelle vie, les Rychkov vivent au jour le jour, s’adaptant à leur nouvelle vie.

Dès son arrivée en octobre, Dima, qui parle bien anglais, a déniché un emploi à la compagnie de traversier BC Ferries comme navigateur.

Julia a aussi trouvé des petits emplois, mais avec trois jeunes enfants et un anglais rudimentaire, les possibilités sont moindres.

Julia et sa famille gardent un contact régulier avec leurs proches en Ukraine. Photo : Radio-Canada / Fred Gagnon

Les enfants, en plus d’aller à l’école, suivent des cours d’ukrainien à distance les samedis, afin de rester en contact avec leur culture.

La famille découvre aussi les défis de s’installer au Canada, la difficulté d’accéder à des cours de langue et le coût élevé de la vie.

Dans une clinique dentaire, on nous a facturé environ 5000 $ pour traiter un de mes enfants, c’est très cher pour une famille ukrainienne en ce moment!

À plus long terme, si les Ukrainiens arrivés par le programme fédéral peuvent travailler, ils sont toujours considérés comme des étrangers, rendant l’accès à l'université plus difficile en raison des droits universitaires internationaux élevés.

Malgré tout, la famille n’a aucun regret.

L’espoir

Au premier anniversaire de l’invasion russe en Ukraine, Julia, Dima et leurs enfants regardent les derniers événements à distance.

En ce moment, retourner en Ukraine est hors de question , dit-elle. Mais la vie à Vancouver est chère, on n’exclut pas d’aller dans une autre province ou une autre ville de Colombie-Britannique.