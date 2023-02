L’Université de Winnipeg numérise de vieilles publicités de Kern-Hill Furniture

Devenues cultes, des annonces télévisées du magasin de meubles de Winnipeg Kern-Hill Furniture diffusées dans les années 1980 sont désormais numérisées et accessibles à l'Université de Winnipeg et sur les réseaux sociaux.

Ces publicités occupent une place importante dans l'histoire audiovisuelle de la ville et sont profondément ancrées dans la mémoire culturelle de ceux qui ont connu la télévision locale à cette époque , affirme le professeur d'anglais spécialisé dans les études sur le cinéma et la télévision, les études culturelles et les études sur la musique populaire, à l'Université de Winnipeg, Andrew Burke.

Cela fait partie de l'histoire des médias, de l'histoire du commerce de détail, de l'histoire des affaires, et surtout de l'histoire de la télévision.

De sa voix rauque de brocanteur et avec son charme campagnard, Nick Hill présentait une salve d'articles à vendre, comme des canapés, des meubles de cuisine et les bibliothèques en chêne massif.

Il reprochait à son fils d'avoir laissé la machine à fabriquer des meubles en marche, laissant l'entreprise surstockée qui doit vendre les produits à des prix défiant toute concurrence. Puis, il exhortait les gens à venir en grand nombre (Come on down).

Le cinéaste originaire de Winnipeg, Matthew Rankin, avait en sa possession une boîte de vidéocassettes contenant plus d'une centaine de minutes de publicités de Nick Hill. Il les avait obtenues pour un projet de film. Il a donné ce contenu à l'Université avec l'accord de la famille.

Nick Hils était un grand vidéaste. C'était un visionnaire. Il ne se voyait pas comme artiste, pourtant dans son travail, il y a quand même un système de décisions esthétiques très sophistiqué , affirme M. Rankin, en entrevue à l'émission l'Actuel.

Nick apparaît toujours dans un chapeau de cowboy, il est dans une petite bulle d'un côté du cadre, il y a un texte qui passe, il crie à propos des bas prix. C'est au-delà d'une publicité, ça représente la vision de quelqu'un. Il était omniprésent à la télévision, il fait partie de nos grammaires culturelles.

Il souligne que M. Hills a même déjà fait une publicité en français.

Le fonds Kern-Hill Furniture Co-op des archives de l'Université de Winnipeg est accessible aux chercheurs et peut être utilisé en classe. Une collection de publicités est également disponible sur YouTube.

À écouter : Numérisation des annonces commerciales de Kern Hill Furniture

Dans la génération YouTube, il y a un fort intérêt pour tout ce qui est rétro. Nick est parfaitement là-dedans , analyse Matthew Rankin.

La coopérative de meubles Kern-Hill a débuté en 1952 et appelée à l'origine Manitoba Television Sales and Service , une entreprise de John Kiernecki, sur la rue Derby dans le quartier North End.

Nick Hill s'est joint à l'entreprise en tant que partenaire en 1957 et elle a été renommée Kern-Hill Furniture and Appliances.

M. Hill a repris l'entreprise en 1960 et l'a relocalisée quelques rues plus loin, sur la rue Main. Il a enregistré l'entreprise en tant que coopérative en 1962 et l'a déplacée plus au sud sur la même rue en 1963. Ce dernier emplacement faisait partie d'un immeuble qui a brûlé plus tôt ce mois-ci.

Le magasin Kern-Hill Furniture continue d'être en activité sur l'avenue Nairn.

Avec les informations de Darren Bernhardt et de l'émission l'Actuel