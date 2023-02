Importantes chutes de neige : des déneigeurs de la capitale fédérale forcés de s’adapter

Chez Déneigement Lafrance, basé à Gatineau, le propriétaire Kevin Ducharme explique que l’entreprise a fait le choix d’échoir les contrats dès que 225 centimètres de neige sont tombés au cours de l’hiver. Cette quantité a été franchie plus tôt cette semaine dans la région. Les clients doivent donc s’attendre à un supplément.

Kevin Ducharme, propriétaire de l'entreprise Déneigement Lafrance Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

Tous les clients de Déneigement Lafrance recevront ainsi une lettre dans les prochains jours les avisant de la situation. En se basant sur les données que recueille Environnement Canada, chaque centimètre sera par la suite calculé au prorata du contrat initial.

Plus de 250 centimètres de neige sont tombés depuis le début de l'hiver à Ottawa. C'est beaucoup... plus que la moyenne. Et certains résidents se retrouvent avec une mauvaise surprise dans leur contrat de déneigement. Reportage de Nelly Albérola.

Taux fixe

L’entreprise Déneigement St-Pierre, aussi basée à Gatineau, imposait pour sa part une limite de 300 centimètres de neige par hiver, dans ses premières années en affaires, il y a 13 ans. Mais pour demeurer compétitive, l’équipe a pris la décision de retirer cette clause de ses ententes de déneigement, car l’un de ses concurrents n’en prescrivait aucune.

Selon son directeur, Michael St-Pierre, il s’agit d’un choix marketing.

« Pour être à arme égale, on l’a enlevé. On ne l’a jamais remis par après. Question de choix. C’est sûr que c’est un peu marketing, mais quand on a des gros hivers comme ça, c’est un peu plus rock and roll », illustre-t-il.

Imposer une clause maximale dans les ententes de déneigement peut sans doute s’expliquer par les défis auxquels fait face l’industrie. L’augmentation du prix du diésel impacte financièrement les entreprises de déneigement, qui sont aussi écorchées par la pénurie de main-d’œuvre.

Pour être attrayante face au manque de personnel, l’entreprise Déneigement St-Pierre doit par exemple offrir des augmentations salariales ainsi que des bonus à ses employés pour s’assurer d’avoir la main-d'œuvre suffisante au maintien de 70 à 75 tracteurs sur les routes de la région, selon M. St-Pierre.

Avant les précipitations de jeudi, la région avait déjà reçu 240,9 centimètres de précipitations cette saison. Les mois de décembre et de janvier ont été particulièrement occupés pour les déneigeurs avec plus de 96 centimètres pour chacun des deux mois.

Avec les informations de Nelly Alberola et de Stéphane Leclerc