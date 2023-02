Un an après le début de la guerre, 6500 Ukrainiens ont trouvé refuge en Atlantique

Si elle convient que l’Ukraine et le Canada sont « des univers différents », ne serait-ce qu’à cause de la langue, que ses enfants commencent d’ailleurs à parler, Oksana Vashchenko ne regrette pas la décision qu’a prise sa famille de s’installer à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Un an après le début du conflit, elle a raconté à Radio-Canada jeudi, dans un français impeccable, comment leur existence a changé du tout au tout, en plein coeur de la nuit à Kyiv, il y a maintenant un peu plus d’un an.

Le 23 février 2022, c'était une journée ordinaire. On se préparait au travail, à l'école. La nuit, on s'est réveillé à cause des attaques, à cause des missiles. C'était à environ 4 heures du matin , s’est-elle souvenue. On a commencé à faire nos valises. On ne savait pas où partir.

Oksana Vashchenko à Moncton, jeudi. Photo : Radio-Canada

Ils sont partis chez de la famille, mais les embouteillages étaient tels qu’il a fallu 20 heures de route pour parcourir 130 kilomètres. Le lendemain, on a compris qu'on ne pouvait pas rester .

Vu qu'on a trois enfants mineurs, on avait peur surtout pour eux. Donc on a pris la décision de partir en Europe. La même chose, pour aller de l'Ukraine à la Pologne, cela nous a pris trois jours et trois nuits dans la voiture avec trois enfants , dit Oksana Vashchenko. Avec la peur, parce qu'il y avait toujours des missiles.

Leur parcours les a finalement menés à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 15 juin 2022.

6500 Ukrainiens en Atlantique

Alors que la guerre en Ukraine entre dans sa deuxième année, environ 6500 Ukrainiens ont trouvé refuge dans les quatre provinces de l’Atlantique.

Environ 2500 se sont établis en Nouvelle-Écosse, au moins 2072 à Terre-Neuve-et-Labrador, plus de 1700 au Nouveau-Brunswick, et 201 autres à l’Île-du-Prince-Édouard, ont fait savoir cette semaine des porte-paroles des quatre gouvernements provinciaux.

Inquiets pour ceux qui sont toujours là-bas

On est bien ici , dit Oksana Vashchenko. D'un côté, on est tranquilles parce qu'on peut continuer à vivre. Nos enfants, ils vont à l'école. On travaille… Mais à l'intérieur de notre âme, on est toujours stressés.

On a peur, on se réveille avec la pensée de nos parents. On vérifie les nouvelles, on vérifie quelles villes ont été attaquées cette nuit. On s'inquiète beaucoup, surtout, pour les gens qui sont restés là-bas , explique-t-elle.

« Chaque jour, notre pays nous manque. » — Une citation de Oksana Vashchenko , Ukrainienne vivant à Moncton depuis 2022

Dans le cadre de son travail d’agente de liaison au District scolaire francophone Sud, Oksana Vashchenko aide à l’intégration des nouveaux arrivants dans le milieu scolaire. Ici, à Moncton, on a une grande communauté ukrainienne qui organise beaucoup de choses pour soutenir nos soldats, pour envoyer des vêtements, par exemple.

Le Club ukrainien de Moncton organise d’ailleurs une soirée de commémoration et de solidarité, le vendredi 24 février. Un rassemblement est prévu à 18 heures devant l’hôtel de ville de Moncton, pour se recueillir en mémoire de ceux qui ont péri.

Les participants sont ensuite invités à se rendre au Moncton Press Club pour une soirée en musique avec le choeur des jeunes du Club ukrainien de Moncton et le groupe The Watermen. L’entrée est gratuite, mais le club acceptera des contributions volontaires qui seront versées à l’Ukraine pour l’achat d’équipement médical. Un encan silencieux sera aussi tenu dès 19 heures.

D’après le reportage de Babatundé Lawani