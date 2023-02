Protection des forêts anciennes : une lutte qui n’est pas terminée

On n’a pas vu d’action, et on veut des résultats. On veut profiter de cet anniversaire pour dire clairement au gouvernement que c’est le temps de protéger les forêts anciennes , déclare Tegan Hansen, militante à Stand.earth.

« Nos forêts anciennes sont très rares, et sont essentielles pour nous protéger des changements climatiques. » — Une citation de Tegan Hansen, militante à Stand.earth

Forte mobilisation attendue

Arrivée à Victoria avec quelques jours d’avance, Tegan Hansen s'attelle aux derniers préparatifs de la manifestation.

Son organisme fait partie des co-organisateurs de l'événement, et est à l’origine de la déclaration United We Stand for Old Growth Forests largement soutenue par plusieurs acteurs de la société.

En effet, le spectre des signataires va du Syndicat des employés du gouvernement de la Colombie-Britannique (BCGEU) à Greenpeace, en passant par plusieurs Églises ou encore la Fédération des enseignants de la province.

Ailleurs sur le web : La déclaration et l’appel à manifester signés par plus de 200 organisations  (Nouvelle fenêtre)  (en anglais) Radio-Canada n'est pas responsable du contenu des sites externes.

Le terme « old growth » en Colombie-Britannique désigne les arbres qui ont généralement 250 ans ou plus sur la côte et 140 ans ou plus dans la région de l'Intérieur. Photo : Festival du film de Whistler/Before They Fall

De nombreuses Premières Nations de la Colombie-Britannique sont également parties prenantes de cette mobilisation.

Ne vous y méprenez pas, en raison de décennies de négligence et de mauvaise gestion, les forêts anciennes de la Colombie-Britannique sont dans un état de détresse , soutient le chef de la Première Nation Spuzzum James Hobart, dont un discours est attendu samedi.

Pendant trop longtemps, nous avons laissé les gouvernements abattre nos arbres anciens. Maintenant, nous nous mobilisons pour les protéger , ajoute la cheffe Judy Wilson, la secrétaire-trésorière de l'Union des chefs des Premières Nations de la Colombie-Britannique.

La manifestation contre l'exploitation des forêts anciennes à Fairy Creek est considérée comme étant le plus grand mouvement de désobéissance civile pacifique de l'histoire du Canada. Photo : Gracieuseté - GRC

Stratégie de la province

Récemment, le gouvernement de la Colombie-Britannique a précisé sa stratégie de gestion des forêts anciennes. Celle-ci donne une plus grande place aux communautés autochtones qui auront leur voix au chapitre, notamment pour mieux protéger les forêts anciennes.

L’époque où l'on prenait des décisions sans les peuples autochtones est révolue , affirme le premier ministre David Eby qui prône également la fin d’une vision à court terme et transactionnelle.

Selon la province, des moratoires sur la coupe d'arbres anciens sont en vigueur sur près de 2,1 millions d’hectares de forêts, contre 1,7 million au printemps dernier.

Les moratoires sont mis en place le temps qu'une stratégie à plus long terme soit élaborée en collaboration avec les Premières Nations. Ils resteront en place jusqu'à ce moment-là, ce qui pourrait prendre plus de deux ans , affirme le ministère des Forêts.

Selon le gouvernement, 2,1 millions d'hectares de forêts anciennes sont protégés par des moratoires qui mettent sur pause les coupes d'arbres pendant quelques années. Photo : ministre des Forêt

Grâce à ces moratoires, le gouvernement se vante d'avoir réduit la coupe d’arbres anciens à un niveau historiquement bas.

Les organisateurs de la manifestation prévue à Victoria, notent toutefois que des arbres anciens sont abattus tous les jours et plus de trois millions d’hectares de forêts à risque resteraient vulnérables à l’exploitation forestière.

Tegan Hansen, de l’organisme Stand.earth, reconnaît toutefois la bonne volonté du nouveau premier ministre David Eby.

Il y a quand même de l’espoir, mais encore une fois, on a besoin d’actions immédiates , affirme-t-elle.

Les organisateurs de la manifestation attendent des milliers de personnes samedi.