Îles de la Madeleine : plus de la moitié de la colonie de fous de Bassan a disparu

Les biologistes ont fait ce constat après avoir complété le décompte des couples nicheurs de fous de Bassan du rocher aux Oiseaux à partir de photographies aériennes réalisées en juillet dernier.

Plus de 5000 carcasses d'oiseaux ont été ramassées sur les plages des Îles en raison de la grippe aviaire l'été dernier, mais l'impact du virus dans la population aviaire de l'aire protégée du rocher aux Oiseaux n'avait pas été évalué.

La colonie du rocher aux Oiseaux est la deuxième en importance en Amérique du Nord après celle de l’île Bonaventure.

C’est significatif et quand la deuxième plus grosse colonie diminue de plus de la moitié, oui c’est inquiétant , affirme le biologiste aux populations d’oiseaux marins pour le Service canadien de la faune, Jean-François Rail.

Le rocher aux Oiseaux est une aire protégée qui se situe à une trentaine de kilomètres au large des Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada

Selon les données fournies par M. Rail, un peu plus de 11 000 couples nicheurs se trouvaient encore sur le rocher au moment du décompte. Les biologistes en comptaient en moyenne environ 25 000 dans la dernière décennie.

L'île Bonaventure moins touchée

Des prises de photos aériennes ont aussi été réalisées à l’île Bonaventure l’été dernier. Les biologistes observent, pour la colonie de l'île, un déclin de 13 %. Ce qui est spécial, c’est que l’île Bonaventure a été touchée de façon beaucoup plus marginale , indique le biologiste.

Le biologiste Jean-François Rail suit l'évolution des colonies de fous de Bassan depuis 1994. (Photo d'archives) Photo : Christine Drouin

La population de couples nicheurs à l’île Bonaventure en 2022 est estimée à environ 46 500, selon le dernier inventaire réalisé l’été dernier par le Service canadien de la faune. Auparavant, avant le dernier décompte, elle était d’environ 50 000 couples.

Jean-François Rail ne peut toutefois pas expliquer pourquoi une colonie a été plus touchée qu’une autre. Ça semble peu aléatoire, parce que parfois ce sont des îles qui sont très proches l’une de l’autre et sur certaines, il y a eu des centaines de mortalités et sur d’autres, il n’y a aucun signe , explique-t-il.

Il donne l’exemple de la colonie de guillemots marmettes qui compte des milliers d’individus qui nichent en grande densité au rocher aux Oiseaux. Selon les photos aériennes, cette espèce ne semble pas touchée par la grippe aviaire, précise M. Rail.

Une autre vague

Jean-François Rail croit qu’une nouvelle vague de grippe aviaire demeure possible. Cette souche est apparue en Europe avant chez nous et ils ne s’en sont pas débarrassés après une seule année, donc il y a des chances que ça continue ici aussi , indique-t-il.

Bien qu’elle soit souhaitée, l’immunité que les oiseaux pourraient développer face au virus est également incertaine.

Selon Jean-François Rail, les fous de Bassan ont été l'espèce la plus touchée par la grippe aviaire en Amérique du Nord jusqu'à présent. (Photo d'archives) Photo : Nicola MacLeod/CBC

Ça serait intéressant de voir une résistance à cette grippe chez les fous de Bassan et que les répercussions ne soient pas aussi mortelles que ce qu’on a vu jusqu’à présent, mais pour le moment, on ne peut pas le savoir , ajoute M. Rail.

Autrement, le biologiste voit tout de même un potentiel en ce qui concerne la repopulation des colonies. Il y a une partie de la population qui n’a peut-être pas encore commencé à nicher encore, mais il y a un bassin d’individus qui pourrait se recruter dans la population nicheuse dans les prochaines années , croit-il.

Le Service canadien de la faune effectuera d’autres inventaires aériens en juillet prochain pour réévaluer la taille des colonies.