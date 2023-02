Inondations de 2021 : Ottawa annonce 557 M$ de plus pour la Colombie-Britannique

Le gouvernement fédéral a annoncé un deuxième versement à la Colombie-Britannique, d’environ 557 millions de dollars, pour financer la suite de la reconstruction et du renforcement des infrastructures, après les inondations historiques de l’automne 2021 .

Cet investissement fait suite à celui annoncé l’été dernier au terme de la cinquième et dernière réunion du Comité des ministres de la Colombie-Britannique et du gouvernement fédéral. Il porte désormais l’aide financière d’Ottawa à plus de 1 milliard de dollars.

Cet argent fait partie des 5 milliards de dollars que le fédéral a promis tout de suite après le désastre.

« Un travail remarquable a été fait, mais il reste beaucoup à faire. Les leçons que nous avons tirées de ces événements vont nous aider à rebâtir des communautés plus fortes. » — Une citation de Bill Blair, ministre de la Protection civile du gouvernement du Canada

Durant son allocution à Abbotsford, une ville située dans une des régions les plus touchées par les inondations, le ministre Bill Blair a aussi souligné la stratégie nationale d’adaptation au climat, lancée en novembre dernier.

Il a rappelé l’importance d’investir à long terme pour faire face aux événements météorologiques extrêmes : Dans cette stratégie, nous avons inclus des investissements pour la création d’une meilleure cartographie des zones inondables et d’un portail sur les risques d’inondations afin de mieux informer les communautés.

En novembre 2021, la ville de Merritt a dû être complètement évacuée. Photo : Radio-Canada / Bailee Allen

Selon le gouvernement canadien, environ 18 000 personnes ont été évacuées dans l’ensemble de la Colombie-Britannique au cours des inondations de novembre 2021.

Des résidents sont toujours en train de reconstruire leur maison et vivent dans leur véhicule , a déclaré le maire d’Abbotsford, Ross Siemens. Nous avons encore beaucoup de pain sur la planche pour assurer la sécurité de nos familles, de nos agriculteurs, de nos entreprises et de notre système alimentaire provincial.

Ross Siemens a par ailleurs indiqué qu’environ 200 sites sur plus de 300 étaient désormais restaurés dans sa municipalité.

Discussions canado-américaines au sujet du fleuve Nooksack

Questionné au sujet du travail accompli afin de prévenir de nouveaux débordements du fleuve Nooksack vers le côté canadien, Bill Blair a assuré que les discussions avec les États-Unis se poursuivent et parle d’une collaboration confiante et étroite .

Il a souligné qu’une rencontre était d’ailleurs prévue vendredi avec Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique en Colombie-Britannique, pour discuter de la mise en place d’infrastructures plus durables de part et d'autre de la frontière.