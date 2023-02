Pavillon Richelieu : le syndicat plaide l’atteinte à la vie privée des employés

L'article faisait état de situations compromettantes au sein du centre jeunesse Richelieu, à Baie-Comeau.

Il était notamment question d'un établissement surpeuplé de jeunes de 5 à 17 ans et du personnel surchargé.

L'article a poussé le CISSS de la Côte-Nord à déposer un grief contre le syndicat qui représente les employés du centre de réadaptation pour avoir transmis des informations dites confidentielles à une journaliste.

Le syndicat a riposté en déposant à son tour un grief pour dénoncer une atteinte à la liberté d'expression de ses membres.

Cinquième audience dans le dossier

L'audience de jeudi avait pour but de déterminer si le CISSS de la Côte-Nord aura le droit de présenter en preuve des courriels échangés par des employés, leur syndicat et la journaliste qui a écrit de l'article.

Le CISSS prétend que ces courriels portent atteinte à la confidentialité des dossiers des usagers du centre, tandis que l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) s’oppose à cette version des faits.

L' APTS a donc déposé à l'automne une objection préliminaire à la preuve. Les deux parties ont présenté leur plaidoirie devant l’arbitre indépendant Jean-Yves Brière, au cours de cette cinquième audience dans le dossier.

Préserver la confidentialité

Le CISSS a tenté de convaincre l’arbitre que les messages partagés par les employés du centre jeunesse auprès de leur syndicat ainsi qu’avec la journaliste du Devoir contiennent des informations sensibles et confidentielles.

L’avocat qui représente l’établissement de santé, Carl Dessaints, a soutenu devant le tribunal que les informations divulguées révélaient non seulement une partie des dossiers ou des historiques médicaux des jeunes qui fréquentaient le Pavillon Richelieu en date du 21 mars 2021, mais que ces informations avaient le potentiel d’identifier ces jeunes.

Le syndicat n'a pas émis de preuves comme quoi les usagers avaient consenti à ce que ces informations soient transmises, a plaidé l’avocat du CISSS .

Me Dessaints admet que les échanges de courriel entre un syndicat et ses membres sont permis. Encore doivent-ils se plier à un encadrement précis, ajoute-t-il toutefois. Un encadrement qui ne permettrait pas l'échange du contenu sensible inclus dans les courriels, selon l’avocat.

Le salarié ne peut pas transmettre des informations confidentielles dans un courriel à son syndicat, affirme-t-il.

La vie privée bafouée, selon le syndicat

L’avocate de l’ APTS , Sophie Cloutier, avait pour objectif de convaincre l’arbitre de refuser la requête du CISSS et de ne pas admettre comme preuve les chaînes de courriels échangés par ses clients.

Elle est revenue sur la manière utilisée par le CISSS pour prendre connaissance du contenu des courriels en question.

Lors de son témoignage en novembre dernier, la gestionnaire du Pavillon Richelieu, Marie-Josée Dufour, a soutenu avoir envoyé un courriel le 23 mars 2021 à la direction des ressources informationnelles du CISSS pour vérifier des courriels entre six salariés du CISSS et la journaliste du Devoir, ainsi que pour avoir accès à la boîte de courriels des six salariés.

Un responsable au département des ressources informationnelles, Denis Lepage, a admis lors de son témoignage à l’automne avoir transmis les accès aux boîtes de courriels à Mme Dufour, sans toutefois avoir exigé d'explications qui permettraient de justifier la requête de la gestionnaire.

« Je trouve déconcertant et alarmant la facilité avec laquelle Madame Dufour a obtenu accès aux boîtes de courriels. C’est inconcevable qu’aucune autre vérification n'ait été faite [avant d’accepter de donner les accès]. » — Une citation de Me Sophie Cloutier, avocate représentant l'APTS

Me Cloutier a plaidé jeudi qu’une telle démarche représente une atteinte à la vie privée des six salariés, représentés par l’ APTS .

À savoir si les informations divulguées étaient réellement confidentielles, comme allégué par le CISSS , l’avocate a plaidé que la gestionnaire avait elle-même partagé une bonne partie des mêmes informations supposément confidentielles en entrevue avec la journaliste du Devoir.

Si elle-même a procédé à la divulgation de pareilles informations, c’est donc que Mme Dufour considère que rien là-dedans ne constitue de l’information confidentielle, avance l'avocate.

Si la gestionnaire avait vraiment des craintes que des informations sensibles [eurent] été partagées à tort, pourquoi ne pas avoir demandé directement aux employés ou à leurs partenaires syndicaux qui étaient les fautifs? , demande-t-elle rhétoriquement. La gestionnaire a agi de manière abusive en procédant à une démarche excessivement intrusive alors que d’autres pistes s’offraient à elle, a plaidé Me Cloutier.

À cela, l’avocat du CISSS a rétorqué qu’aucune autre stratégie n’aurait donné le résultat escompté.

« On aurait pu demander à la journaliste : quelles sont tes sources? On n’aurait pas eu de réponses. On aurait pu demander au syndicat : quels membres ont transmis des informations confidentielles, et lesquelles? On n’aurait pas eu de réponses… Je ne vois pas par quel autre moyen l’employeur aurait pu procéder. » — Une citation de Carl Dessaints, avocat du CISSS de la Côte-Nord

À l’arbitre de trancher

À la fin des plaidoiries, l'arbitre chargé du dossier s'est engagé à statuer d'ici le mois de mai à savoir si les courriels peuvent être utilisés comme preuve par le CISSS de la Côte-Nord.

Les procédures reprendront par la suite cet automne.