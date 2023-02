Regina ne ramasse pas les ordures chez certains résidents, selon une association

Selon l'association, il s’agit d'une nouvelle approche de la Ville sur la façon de financer et gérer la collecte des déchets ménagers.

Une membre de Wascana Estate, Monique Wahl, indique que 55 propriétés sont concernées par ce problème au niveau de son association.

On paye des taxes pour avoir la collecte, mais là, on ne la reçoit pas , tempête Mme Wahi.

Alors ils donnent à l’association de condos un rabais. Mais dès 2024, la Ville nous a indiqué qu’on ne recevra plus ce rabais. Alors nos taxes vont rester les mêmes, on ne recevra plus de rabais, ce qui veut dire que ce sera une augmentation du coût de la vie pour les propriétaires de condos, entre 13 et 18 % par an , s’indigne-t-elle.

L'association se dit obligée de faire appel à une entreprise privée pour ramasser ses ordures.

Mais la directrice municipale de la Ville de Regina, Nikki Anderson, a affirmé mercredi qu’il s’agit d’un problème temporaire.

Selon ma compréhension du dossier, certaines copropriétés recevaient un meilleur service que d'autres pour la collecte de leurs déchets , précise Nikki Anderson.

Alors en attendant que le processus de collecte des déchets soit uniformisé, ils devront se conformer et ils paieront les mêmes taxes que tout le monde , ajoute-t-elle.

Avec les informations de Lloyd Pasqualetti