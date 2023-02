Véhicule électrique : Éco-Ouest installera 7 nouvelles bornes de recharge au Manitoba

Ces nouvelles bornes de recharge de niveau 3 seront installées dans le nord de la province, dans les villes de The Pas ainsi que Thompson, indique le directeur général d'Éco-Ouest Canada, Dany Robidoux.

De plus, des bornes seront installées dans le sud de la province, dans les communautés de Holland, de Treherne et de Cypress River, toutes à proximité, ainsi que dans la région d'Entre-les-Lacs et de l'Est dans le village de Dunnottar.

Le directeur général d'Éco-Ouest Canada souligne que ces municipalités ont été sélectionnées après un appel d'intérêt.

Il se réjouit de voir de nouvelles bornes s’ajouter à son réseau manitobain et de voir qu'il y a un intérêt dans le nord de la province pour l'initiative .

On est juste vraiment content que la province du Manitoba se joigne à notre initiative et vienne nous appuyer avec ça , lance Dany Robidoux, en entrevue à Radio-Canada.

La problématique avec les voitures électriques, c'est que les gens ont peur de ne pas avoir de stations de recharge pour se rendre et revenir à la maison. Là, c'est un pas dans la bonne direction pour encourager les gens à effectuer cette transition écologique.

Il indique que les bornes de recharge pourront commencer à être installées ce printemps et espère que d'ici l'automne, la majorité des bornes seront installées et fonctionnelles .

Une étude pour une coopérative régionale de transport dans le sud-est du Manitoba

Outre l’installation de bornes électriques, Éco-Ouest et l'Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM), en collaboration avec la Municipalité rurale de Piney, mènent une étude pour la mise en place d'une coopérative de transport en commun en région dans le sud-est du Manitoba.

L’ AMBM a obtenu 70 000 $ de la province pour cette enquête de faisabilité.

Dany Robidoux, directeur général d'Éco-Ouest Canada. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Un sondage en cours pour recueillir des données sur l’achalandage et évaluer l'intérêt pour une telle initiative. L'argent servira à analyser les données.

On est dans la fin de la collecte des données et puis l'analyse des résultats va être effectuée dans les prochains quelques mois avec les consultants qu'on va embaucher. On va être en mesure de trouver quels genres de moyens de transport seraient favorisés par les résidents du sud-est, que ce soit l'autopartage, des autobus ou toute autre option , explique Dany Robidoux.

Le sondage est destiné aux membres des communautés de De Salaberry, de Hanover, de La Broquerie, de Piney, de Reynolds, de Ritchot, de Stuartburn, de Sainte-Anne, de Taché, de Saint-Pierre-Jolys et de la Première Nation de Buffalo Point, peut-on lire sur le site Internet de Piney (Nouvelle fenêtre) .