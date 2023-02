Explosion à Orléans : des résidents toujours sans réponses

Ian Carlson fait partie des résidents qui ont été déplacés suite à l’incident. Sa maison se trouve immédiatement à côté de celles qui ont été réduites à néant par l’explosion. Plusieurs jours plus tard, il ne sait toujours pas quand il pourra rentrer chez lui.

Revenu sur les lieux jeudi pour récupérer des affaires personnelles, il avoue ressentir un certain désarroi face à l’ampleur des dégâts causés à son domicile, même si pour lui, l’essentiel est que sa famille, comprenant deux jeunes enfants, n’ait pas été blessée.

Nous vivions ici depuis deux mois, ce qui est une courte période, mais nous commencions réellement à nous sentir à la maison. Entrer [dans la maison] aujourd’hui est presque comme pénétrer sur une scène de crime. Je n’ai plus le ressenti que j’avais avant de me sentir chez moi , confie-t-il.

Alors qu’un ingénieur en bâtiment a été mandaté par sa compagnie d’assurance pour évaluer la structure de sa résidence ce jeudi, il affirme ne pas avoir beaucoup de précisions sur la suite du processus.

L'arrière de la maison de Ian Carlson a été arraché par l'explosion. Photo : Rosalinn Bulmer

Si le mur arrière de sa maison a été littéralement arraché par l’explosion, il ne sait toujours pas, à ce jour, si celle-ci sera déclarée en perte totale, ou si certains éléments de structure pourront être conservés.

Malgré la situation, il assure toutefois que sa seule inquiétude du jour était de savoir si le fait de pénétrer à l’intérieur de la bâtisse était sécuritaire ou non. En ce sens, le fait d’y avoir été autorisé représente pour lui une première étape.

Les X rouges finalement expliqués

Certaines incertitudes demeuraient par ailleurs autour d'une éventuelle destruction des maisons fortement endommagées. Alors que des « X » avaient été peints en rouge sur certaines habitations, la crainte de leur destruction, combinée à l’absence d’explications, avait en effet engendré quelques spéculations.

Questionné sur le sujet par Radio-Canada, le Service des incendies d’Ottawa (SIO) s’est toutefois voulu rassurant, affirmant par courriel que les « X » en question n'étaient autres que des marquages utilisés dans le cadre de leurs interventions.

Des X rouges ont été peints sur certaines maisons. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pépin

Le SIO et le personnel des Services du Code du bâtiment ont mené des inspections dans les bâtiments situés près du site de l'incident du 13 février à Orléans. Les équipes du SIO ont marqué chaque bâtiment pour indiquer ceux qui avaient été fouillés à la recherche d’occupants , a précisé le SIO dans une réponse par courriel.

La Ville d'Ottawa a de plus assuré qu’aucun projet de destruction n'était pour le moment d’actualité dans le quartier d’Avalon Vista.

La Ville n’a reçu aucune demande de permis de démolition pour les bâtiments à proximité du lieu de l'incident survenu le 13 février dernier près du chemin TenthLine et de la place ShallowPond , écrit-on par courriel également.

Pas nécessairement de destructions

Lofti Guizani est professeur en structure à l’école de technologie supérieure de Montréal. Questionné sur le sort des maisons endommagées, il soutient que leur destruction n’est pas nécessairement obligatoire.

Il faut aller voir ce qui s'est passé, ce qui a causé ces fissures, voir si un élément s'est affaissé, et à ce moment-là on va pouvoir déterminer d'où vient le mal , illustre-t-il.

Il explique que les dégâts tels que les fissures peuvent se rapporter aussi bien au niveau architectural qu'au niveau des structures, ce qui n’engendre pas les mêmes conséquences en termes de réparation.

La maison de Ian Carlson a été littéralement soufflée par l'explosion. Photo : Radio-Canada / Joe Tunney

Bien qu’une explosion puisse provoquer des dommages importants aux bâtiments situés à proximité immédiate, leur intégrité n’est pas nécessairement remise en cause, selon le professeur.

En faisant la bâtisse pour résister aux vents et aux séismes, on lui donne une certaine résistance à des explosions. Mais une explosion, dépendant de son ampleur et où est-ce qu’elle arrive, peut causer des dommages, [...] mais normalement cela ne cause pas l’effondrement.

En outre, la police avait indiqué mercredi que l’Unité des incendies criminels avait pris l’affaire en main, les circonstances de l’explosion ayant été jugées criminelles.

Le Président de la région de l’est et Gazifère, Jean-Benoit Trahan, a cependant précisé que le fournisseur de gaz naturel n’est pas concerné par l’enquête. Enbridge n’est pas actuellement ciblé par l'enquête et nous avons été libérés de la scène.

Avec les informations de Frédéric Pépin et de Rémi Authier