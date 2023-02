Découvrir l’Afrique à travers la fabrication de jouets à Yellowknife

Cet atelier a été organisé par le Centre de développement économique des Territoires du Nord-Ouest et BACupNorth NWT, un organisme de défense des droits de la communauté noire du Grand Nord.

Créer de façon simple

Un camion fabriqué avec du métal, des élastiques et de la corde, comme les enfants les fabriquent eux-mêmes dans certains pays africains. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Les jouets sont souvent fabriqués avec ce que les gens ont sous la main : de la ficelle, des tiges de métal, des élastiques. Les voitures se font avec peut-être des élastiques, mais aussi du fer, des clous, et ça dépend de la forme de la voiture que l'enfant a dans la tête. C’est créatif, c’est ingénieux, mais c'est aussi notre histoire, à nous Africains , explique l’une des animatrices de l’atelier, Suzanne Ngo Likaa.

Mettre à profit l’imagination des enfants

Wolf Tatem fabrique une trappe à rats. Au Cameroun, d'où est originaire sa famille, ces trappes à rats amusent les enfants. Photo : Radio-Canada

Wolf Tatem, 6 ans, a décidé de modifier une trappe à rats pour en faire des poids et haltères. Même s’il est né ici, j’essaie quand même d’incorporer le fait de fabriquer ses choses, ses jouets, mais de temps en temps, il a aussi des jouets en plastique, ce que je n’aime pas beaucoup , dit Suzanne Ngo Likaa.

Une tradition qui se perd

Une petite voiture fabriquée avec une boîte de sardines et des bouchons de métal. Ces jouets simples sont fabriqués avec des objets du quotidien. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Une voiturette est fabriquée avec une conserve de métal. Les roues sont faites de bouchons de métal. Cette tradition de fabriquer soi-même ses jouets se perd dans plusieurs coins de l’Afrique, selon Mme Ngo Likaa.

Aujourd’hui, il y a beaucoup de changements. [...] On a beaucoup plus de choses qui viennent de la Chine, on a beaucoup plus de voitures en plastique et toute cette culture-là est en train de se perdre. L’atelier offert dans le cadre du Mois de l’Histoire des Noirs permet de montrer cette tradition qui existe encore dans certaines régions de l’Afrique.

La simplicité, pas la durée

Ce ballon de soccer est fabriqué de bouts de chiffon, entourés de sacs plastiques et retenus par de la corde. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Les ballons de soccer sont aussi fabriqués avec des choses simples, comme des feuilles mortes, des bouts de chiffon, des sacs de plastique et de la corde.

L'intention, ce n'est pas la durée. [...] On le fait et puis on joue et quand ça se gâte on le refait , explique Suzanne Ngo Likaa. Ça se fait avec des feuilles mortes ou du chiffon, une matière un peu molle, et on attache bien dur. On utilise des frondes qui sont comme du caoutchouc et là ça tient beaucoup plus. On peut bien jouer un match avec ces ballons.

Célébrer l’histoire des Noirs à Yellowknife

Suzanne Ngo Likaa anime un atelier de création de jouets pour enfants, selon une approche inspirée de pays africains, le 23 février 2023, à Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde