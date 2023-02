Québec imposera des normes plus contraignantes à l’usine Rayonier de Témiscaming

Préoccupée par les effets de la mauvaise qualité de l’air sur la santé des citoyens, la Direction de santé publique avait demandé au ministère d’imposer une norme en la matière dans le cadre de la prochaine attestation d’assainissement de l’usine.

Dans une réaction écrite, le ministre de l’Environnement, Benoît Charette, assure que l’entreprise sera soumise à des normes de qualité de l’air dans le cadre de cette attestation, qui sera élaborée en collaboration avec la Santé publique.

Nous nous sommes engagés à renouveler les attestations de manière plus contraignante afin de ne faire aucun compromis sur la santé et la sécurité des populations, et c’est ce que nous faisons en ce moment , peut-on lire dans la déclaration.

Le ministre de l'Environnement québécois, Benoit Charette. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Le complexe industriel de Rayonier Advanced Materials (RYAM) émet, entre autres, plus d’une centaine de tonnes métriques de particules fines chaque année.

À Témiscaming, une sonde située près d’une école primaire a détecté 11 dépassements de la norme québécoise de concentration de ces particules dans l’air seulement au cours des deux derniers mois de l’année 2021, et ce, sans conséquence pour RYAM.

La santé des citoyens potentiellement affectée

Malgré le fait qu’aucune étude de biosurveillance n’ait été réalisée sur la population de Témiscaming, Audrey Smargiassi, chercheuse associée à l’INSPQ, indique que les rejets industriels de l’entreprise pourraient nuire à la santé de la population.

Les risques de développer des maladies cardiovasculaires sont plus importants lorsqu’il y a plus de particules fines. C’est quelque chose qui est documenté. Des risques de décès de ces maladies cardiovasculaires sont aussi plus importants , affirme-t-elle.

En plus des particules fines, l’usine de RYAM a émis 1024 tonnes métriques d’oxyde d’azote en 2021.