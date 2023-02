Coup de pouce financier pour le projet d’opéra de Ghislaine Doté

L'artiste multidisciplinaire de Vancouver compte parmi les cinq lauréats du prix Philip Akin - Black Shoulders Legacy Award remis le 16 février dernier.

Ce prix visant à soutenir les artistes de théâtre est accompagné d’une bourse de 5000 $. Cela permettra à Ghislaine Doté de financer le développement de son projet d’opéra. Celui-ci s'inspirera de la vie de Kassia, une des premières femmes compositrices de l'Empire byzantin.

« J’étais super contente, car c’est comme un encouragement. J’ai appliqué pour travailler sur mon premier opéra que j’écris. Ils ont beaucoup aimé le projet. Ça m’a beaucoup encouragé. » — Une citation de Ghislaine Doté

L’artiste souhaite utiliser cet argent pour suivre une série d'ateliers dès le mois de mai.

Je veux travailler sur la notation musicale. Comme c'est un opéra, il y a certains instruments, je ne suis pas habituée nécessairement à les utiliser. Donc, j'ai besoin de mentorat par rapport à ça.

Ghislaine Doté veut aussi se pencher sur le libretto et travailler avec des chanteurs.

J’ai déjà commencé la composition, dit-elle. Donc, j'ai déjà des pièces qui sont prêtes. Mais j'aurais besoin de feedback et aussi de préciser la direction dans laquelle je vais.

Un premier prix Philip Akin

Remis pour la première fois cette année, le prix national Philip Akin - Black Shoulders Legacy Award est dédié au soutien et au succès des artistes de théâtre noirs canadiens, tout en rendant hommage à l'héritage de l'un des artistes clés du théâtre canadien, Philip Akin.

Récompensé pour son travail entre autres par le Canadian Theatre Critics Association en 2019, l'acteur Philip Akin qui a cofondé la compagnie Obsidian Theatre à Toronto a notamment joué dans des films américains tels que The Sum of All Fears, S.W.A.T. et Get Rich or Die Tryin'. Il a également prêté sa voix pour le personnage de Bishop pour la série animée X-Men et Tripp Hansen dans Monster Force.

On est la première cuvée de personnes à recevoir ce prix, souligne Ghislaine Doté. Ce qui est bien, c'est que chacun a pu rencontrerPhilip Akin en entrevue. C’était vraiment sympa de le rencontrer, lui, et d’autres membres du jury. C'est quand même unique.

Chaque année, cinq artistes sélectionnés recevront une bourse de 5000 $ pour la formation et le développement de leurs compétences artistiques.

Les autres lauréats cette année sont Dela Ruth Hini (Kelowna), Anthony Santiago (Vancouver), Robert Ball (Stratford) et Peter Fernandes (Toronto).