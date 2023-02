Le manque de préparation de l’Alberta à la pandémie dans la mire du vérificateur général

Le manque de préparation aux enjeux sanitaires de l’ampleur de la COVID-19, le manque de personnel, l'insuffisance des plans de réponse mis en place par les établissements de santé, et les défaillances dans le suivi des procédures indiquées en matière de prévention et de gestion de l’infection comptent parmi les grandes lignes du rapport du vérificateur général de l’Alberta présentées jeudi.

La COVID-19 a été une réelle tragédie pour nos communautés, notamment pour les résidents des établissements de soins de longue durée, qui ont été profondément affectés , souligne d’emblée Doug Wylie, le vérificateur général de la province, lors de sa présentation des conclusions du rapport.

Le manque de personnel pour fournir des soins aux résidents était, et de loin, le problème le plus courant identifié par le rapport, qui note que jusqu'à 20 % à 50 % du personnel des établissements manquait souvent à l’appel soit pour cause de maladie ou de mise en quarantaine.

Au plus fort de la pandémie, au début de l’année 2020, 31 600 personnes travaillaient dans des établissements de soins continus, dont 85 % le faisaient à temps partiel.

Selon Chris Gallaway, le directeur général de Friends of Medicare, cette situation est due au fait qu’en Alberta, le système de soins aux personnes âgées est privatisé, donc très axé sur le profit . C'est pourquoi nous constatons des problèmes comme le manque chronique de personnel et le manque de personnel à temps plein , soutient-il.

Le rapport relève qu’entre mars et décembre 2020, 8300 résidents de ces établissements ont contracté la COVID-19. Environ la moitié d'entre eux avait 80 ans ou plus. Dans cette catégorie d’âge, 23,73 % des personnes infectées en sont décédées.

« Les établissements de soins continus s’occupent de personnes parmi les plus vulnérables de notre société. Ce sont nos parents, grands-parents et amis qui méritent d'être protégés. » — Une citation de Doug Wylie, vérificateur général de l’Alberta

Établissements non conformes

Le système de santé de la province n’a pas su protéger ces personnes comme il se devait, du fait de nombreux manquements, dont certains sont structurels.

Par exemple, selon le rapport, la plupart des établissements touchés par des éclosions se trouvaient dans des bâtiments vétustes.

Un tiers des établissements de soins continus ne répondent pas aux exigences de conception des installations : 119 établissements, soit plus de 30 % des établissements de la province, sont concernés.

Pourtant, une enquête de la santé publique albertaine de 2018 soulignait déjà ce problème de vétusté, mais personne n’a exigé que les établissements concernés apportent des améliorations pour se conformer aux nouvelles normes.

De plus, les chambres étaient occupées par plus d’un occupant. Cette situation et les retards dans l’obtention des résultats des tests, dont les délais ont souvent nettement dépassé les 4 jours impartis, ont entraîné une propagation accrue de la maladie et une mortalité importante parmi les résidents des établissements de longue durée.

« Alors que les cas de COVID-19 en soins continus représentaient 8 % des cas à l'échelle de la province, ils représentaient plus de 65 % des décès. » — Une citation de Rapport du vérificateur général

Au total, entre mars et décembre 2020, 379 éclosions ont été recensées dans les établissements de soins de longue durée.

Le rapport relève aussi le manque de coordination dans la riposte à la pandémie, en notant qu'il existait des plans d'urgence provinciaux en cas de pandémie, mais que les rôles des différents acteurs n'ont pas été clairement identifiés lors du déploiement des plans.

Des recommandations

L'audit a porté sur 355 établissements de soins continus financés par la province pendant les deux premières vagues de COVID-19, de mars à décembre 2020.

Il en a résulté deux rapports : l'un portant sur l'évaluation de la mise en oeuvre des soins dans les établissements de soins de longue durée et l'autre sur la gestion de la COVID-19 dans ces établissements.

Quatre recommandations ont été faites au sujet du dernier point. Elles concernent la mise à jour de la coordination des plans de lutte contre la pandémie, une meilleure préparation, le renforcement de la résilience du système, la dotation suffisante des établissements en personnel de soins et la mise à niveau des infrastructures d'accueil.

Le cynisme du gouvernement

Services de santé Alberta et le ministère de la Santé ont tous les deux indiqué dans un communiqué leur engagement à respecter ces recommandations.

Le Nouveau Parti démocratique en Alberta (NPD), qui forme l'opposition officielle, dit trouver « cynique », de la part du gouvernement conservateur-uni, d'avoir attendu l'approche des élections provinciales du 29 mai pour souligner sa disposition à appliquer les recommandations.