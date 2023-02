Un blizzard à Iqaluit interrompt les vols et les services municipaux

Les résidents d’Iqaluit ont dû s’armer de patience et rester à l'abri, jeudi, alors qu'un blizzard a déferlé sur la capitale territoriale, annulant tous les vols de liaison et les services municipaux.

Des avertissements de blizzard et de froid extrême sont actuellement en vigueur à Iqaluit. En milieu d’après-midi, jeudi, Environnement Canada enregistrait des rafales de vent atteignant 70 km/h et des températures de -32 degrés Celsius. Le blizzard devrait se poursuivre jusqu’à vendredi et faiblir en cours d’après-midi.

La Ville d’Iqaluit a temporairement interrompu la livraison d’eau, la gestion des déchets, le ramassage des ordures et le déneigement des rues jusqu’à ce que les conditions météorologiques s’améliorent. Les installations municipales, comme le centre aquatique, ont aussi dû fermer leurs portes.

La Municipalité recommande aux résidents qui dépendent d’un acheminement d’eau par camion de réduire leur consommation d’eau et d’éviter de faire la lessive ou d’utiliser leur lave-vaisselle.

Elle demande également aux automobilistes de retirer leurs véhicules des routes pour permettre le déneigement lorsque les conditions le permettront.

Par ailleurs, le principal transporteur aérien du Nunavut, Canadian North, a annoncé sur son compte Twitter que tous les vols en provenance et à destination d’Iqaluit étaient annulés. Les réservations de tous les passagers sont actuellement reportées , a-t-il indiqué.