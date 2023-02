Des Baieriverains voudraient revoir le nom de Jean-Claude Tremblay sur son centre sportif

Depuis que la glace 1 a été nommée en l'honneur de la patineuse de vitesse Valérie Maltais en juin 2022, le nom de l'ancienne vedette du Canadien de Montréal et des Nordiques de Québec n'apparaît plus sur l'édifice.

C'est qu'à l'exception de deux panneaux de la Ville en bordure de rue près du complexe sportif, le nom du hockeyeur n'est plus sur le bâtiment nommé en son honneur en 1980.

Quand ils ont nommé les glaces Valérie Maltais et Dean Bergeron, on s'est aperçu que Jean-Claude Tremblay, le nom disparaissait tranquillement , a déploré André Boudreault, un bénévole impliqué de longue date dans le hockey à La Baie.

Cette inscription est passée d'Aréna Jean-Claude-Tremblay, à Glace Jean-Claude-Tremblay puis Glace Valérie Maltais. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

La glace 2, située de l’autre côté de la rue, a été nommée en l’honneur de l’athlète paralympique en 2018.

À l'époque, le nom de Jean-Claude Tremblay était tapissé en grosses lettres sur la façade de l'édifice. Aujourd'hui, seules quelques photos et des notes historiques sont affichées sur les murs, notamment dans la passerelle reliant les deux glaces.

Un article montre même Jean-Claude Tremblay poser tout fièrement en 1980 devant son nom sur l’édifice derrière lui.

Cet article de journal affiché à l'intérieur montre une photo de Jean-Claude Tremblay qui posait fièrement devant son nom apposé sur la devanture de l'aréna. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Jean-Claude demeure sur la petite peinture qu'il y a là en arrière de nous autres, son nom est là, mais on n'ose pas , a montré Michel Haché, un autre citoyen, dans le hall d’entrée.

C'est le complexe Jean-Claude Tremblay, mais ils ont tellement mêlé ça, que le monde ne sait plus quoi dire [...] Les jeunes ne savent pas qui est Jean-Claude Tremblay, il y a juste les vieux , a ajouté en riant Jules Bouchard.

Donc on avait proposé de mettre Complexe Jean-Claude Tremblay sur la façade d'une des deux arénas avec une grande photo de Jean-Claude en joueur , a indiqué André Boudreault. Il a aussi parlé de la possibilité d'utiliser la passerelle au-dessus de la rue.

Une illustration de Jean-Claude Tremblay est bien visible dans le hall d'entrée. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Les conseillers de l'arrondissement ont été interpellés dans ce dossier.

On entrevoit la possibilité de regarder si on ne pouvait pas améliorer les écritures au nom de Jean-Claude Tremblay. Oui Valérie Maltais et Dean Bergeron sont bien indiqués, mais que M. Tremblay, on ne l'oublie pas , a reconnu le conseiller municipal du secteur, Jean Tremblay.

Une carrière glorieuse

Jean-Claude Tremblay, c'est cinq titres de la coupe Stanley et près de 800 matchs avec le Canadien dans les années 60 après avoir épaté la galerie avec le National de Port-Alfred.

C'est aussi 424 points avec les Nordiques dans la défunte Association mondiale de hockey (AMH), où il a été la première vedette du club de Québec. Le défenseur étoile est l'un des plus grands sportifs de l'histoire de la région. Il est mort d'un cancer à 55 ans en 1994.

Les Baieriverains Michel Haché et Jules Bouchard ont vu jouer Jean-Claude Tremblay. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Michel Haché et Jules Bouchard se souviennent encore des prouesses sur la glace de l'ancien défenseur vedette.

C'est lui le seul gars qui a joué dans la Ligue nationale ici. Puis c'était un bon joueur de hockey , a précisé Jules Bouchard.

Jean-Claude c'était quelqu'un de spécial, il était dans sa bulle quand la partie commençait , a souligné Michel Haché.

Bertrand Raymond attristé

Le journaliste à la retraite Bertrand Raymond, qui est natif de Chicoutimi et qui a couvert les activités du Canadien pendant 45 ans, a lui aussi en mémoire le talent de Jean-Claude Tremblay.

C'était un défenseur imaginatif et un gars créatif. Il faisait des choses que les autres étaient incapables de faire, comme la fameuse passe sur la palette. Lui, quand un nouveau joueur arrivait avec le Canadien, la première chose qu'il lui disait, c’était : "Tu es bien mieux d'avoir ton bâton sur la glace" , s’est-il souvenu.

Jean-Claude Tremblay a été la première vedette des Nordiques dans l'Association mondiale de hockey. Photo : Radio-Canada / Archives

La disparition du nom du célèbre #3 sur l'aréna l’attriste.

Il n'y en a pas eu beaucoup des athlètes qui ont connu des carrières comme lui à La Baie, ce n’est pas le temps de le mettre un peu en veilleuse. Je n'ai rien contre ceux dont les noms se sont ajoutés à ses côtés, mais Jean-Claude, c'est Jean-Claude , a-t-il conclu.

D’après un reportage de Roby St-Gelais