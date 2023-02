Incendie mortel à Val-des-Monts : Yvon Mercier reconnu coupable d’un double meurtre

Le septuagénaire était jugé pour la mort de Céline Labelle et de Pierre Dupuis, tous deux âgés d'une cinquantaine d'années au moment des faits. Les victimes ont été retrouvées sans vie dans les décombres d’un incendie sur la rue Mercier, le 2 février 2020.

La résidence incendiée était la propriété de l’accusé.

Selon des documents consultés par Radio-Canada, les victimes et Yvon Mercier se connaissaient et étaient en litige. Des documents de la Régie du logement du Québec indiquent que M. Mercier, Mme Labelle et M. Dupuis s'affrontaient pour une affaire de loyer en retard et de résiliation du bail.

La sentence d’Yvon Mercier sera prononcée le 1er mars prochain.