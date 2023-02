Jazz Futon : la musique de mobilier de Valaire

Après avoir mêlé électro, hip-hop et pop pendant deux décennies, le quintette sherbrookois Valaire réinvestit ses racines jazz et déballe vendredi Jazz Futon, un cinquième opus tantôt aérien, tantôt dansant.

Si son titre est un jeu de mots avec jazz fusion, un courant musical hybride laissant place à la mixité des genres, Luis Clavis, le chanteur et percussionniste de la formation, qualifie surtout l’album de jazz de mobilier .

On a essayé de faire du jazz un peu fusionnel, et du jazz un peu plus sectionnel. C’est du jazz de mobilier. Pour à la fois l’utiliser, et le faire revoler. Ça dépend des chansons , lance-t-il, sourire en coin.

Musique collective

Avant de devenir Misteur Valaire, puis Valaire, le groupe était un quintette jazz.

Vingt ans plus tard, les membres de l’ensemble, qui se sont rencontrés à l’école secondaire, misent toujours sur la force du groupe. Rappelons que la bande avait aussi lancé Qualité Motel, une seconde formation tout aussi populeuse que la première, à mi-parcours.

Un band, ce n’est pas comme un chanteur solo. C'est une idée qui se crée à cinq, et l’idée est plus forte que les cinq idées des membres , souligne Luis Clavis.

Ces jours-ci, le groupe a envie d'agir à titre de mentor et d’inspirer la prochaine génération à suivre ses traces en investissant la musique collective.

Ainsi, sur son album, on retrouve autant des collaborations avec des ténors de l’industrie, comme Alan Prater (That Depends on You, [She’s a] Winner), qu’avec des artistes de la relève, comme Mike Clay (Tote Bag, avec Fanny Bloom).

C’est absolument du donnant-donnant, parce que nous aussi ça nous garde à jour sur ce qui se fait de nouveau et ça nous garde curieux, et je pense que la chose la plus importante dans ce métier-là, c’est la curiosité , assure Luis Clavis.

Le flânage au service de l’art

Le musicien plaide aussi pour le flânage, un exercice contemplatif essentiel à la création et à la créativité, selon lui, qu’il entretient notamment avec la lecture.

L’apprentissage du flânage et de la contemplation ne sont pas si souvent mis de l'avant, remarque-t-il. Plutôt que d’avoir toujours besoin d’être rentables et de modifier notre univers… Hey, on pourrait peut-être s’asseoir et checker ce qu’il y a autour de nous, à la place.

L’album Jazz Futon, cinquième opus de Valaire, est sorti le vendredi 24 février sous l’étiquette Audiogram.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par René Homier-Roy, animateur de l'émission Culture club. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.