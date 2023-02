Des élèves d’Edmonton aident des réfugiés ukrainiens avec une campagne de dons

Les jeunes ont troqué leur sac à dos pour des sacs de dons et leur salle de classe pour le magasin gratuit ukrainien , situé au centre-ville de la capitale albertaine.

Après une courte visite des lieux, les adolescents ont trié les vêtements qu’ils ont apportés. C’est très amusant d’être ici et d’avoir un impact [positif] dans la communauté , a déclaré une élève, Megan Steinkampf.

Leur enseignant d’espagnol, Nestor Gil, a eu l’idée de cette initiative après avoir organisé un défilé de mode dans le cadre de son cours. Les vêtements utilisés pendant l’événement ont été donnés au magasin gratuit ukrainien .

J’ai contacté le magasin pour leur dire : ‘’hey, j’ai tous ces vêtements qu’on voudrait vous donner’’ , explique-t-il.

Les élèves de l'école Meadowlark ont amassé un peu moins d'une quarantaine de sacs remplis de vêtements dans le cadre de la campagne de dons. Photo : Radio-Canada / Joëlle Bouchard

Nestor Gil ajoute que cette cause lui tient à cœur, car il est lui-même immigrant. L’enseignant rappelle les difficultés vécues par sa famille à s'habiller adéquatement pour affronter l’hiver canadien.

Maintenant que je suis plus vieux, je peux comprendre davantage ce que ressentent certains de ces réfugiés [ukrainiens], même s’ils s’enfuient au lieu d’immigrer.

Olesia Rudopas comprend très bien cette situation. Elle a quitté l’Ukraine et son mari pour s’établir au Canada avec ses deux enfants en juin.

Quand on part d’Ukraine, on laisse tout , souligne-t-elle.

Olesia Rudopas est reconnaissante pour le magasin gratuit et l'aide qu'il lui a offerte lorsqu'elle est arrivée en Alberta. Photo : Radio-Canada / Joëlle Bouchard

Le magasin gratuit devient alors une ressource importante pour ces nouveaux arrivants afin de subvenir à leur besoin de base. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux venir ici et prendre de la nourriture, des souliers, des vêtements, des objets pour la cuisine et même des meubles , note la réfugiée.