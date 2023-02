Kaiya Ruiter de Calgary sera aux Championnats du monde juniors de patinage artistique

La patineuse artistique de 16 ans, Kaiya Ruiter, est la seule compétitrice canadienne et albertaine qui patinera dans la catégorie féminine aux Championnats du monde juniors de patinage artistique, du 27 février au 5 mars à WinSport.

L’événement réunira les meilleurs patineurs artistiques juniors au monde âgés de 13 à 19 ans dans les catégories hommes, femmes, patinage en couple et danse sur glace.

Kaiya Ruiter ne cache pas sa joie d’être la seule à représenter son pays et sa province à cette catégorie féminine.

« C’est un immense honneur. Porter la feuille d’érable et être sur cette glace, représenter ma famille, ma ville, mon pays, ma province. Il n’y a pas de plus grand prix. » — Une citation de Kaiya Ruiter, patineuse artistique

Scott Davis, l'entraîneur de Kaiya, ne fait pas l'économie des éloges de sa pouliche. Il affirme que la jeune patineuse est l’athlète la plus motivée avec laquelle il a travaillé au cours de ses 20 années en tant qu'entraîneur.

Je n’ai jamais vu quelqu’un avec autant de motivation et de passion pour ce sport. C’est incroyable. Je suis très enthousiaste qu’elle ait cette autre occasion de concourir sur la scène mondiale et plus encore à Calgary , déclare-t-il.

« Avec son éthique de travail, son dévouement et son talent, le ciel est la limite. » — Une citation de Scott Davis, entraîneur de Kaiya Ruiter

La patineuse de 16 ans Kaiya Ruiter s'est fait un nom sur la scène du patinage artistique canadienne avec un pointage de 128,82 au programme libre des Championnats canadiens. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Kaiya travaille à avoir les meilleurs scores à l'issue de la compétition qui se passe à domicile. Son quotidien est meublé d’exercices de préparation sur et en dehors de la glace.

Heureuse de renouer avec la glace

En novembre 2021, la patineuse artistique de Calgary a subi une blessure critique.

Ses patins se sont emmêlés au milieu d’un saut à l’entraînement et elle est tombée sur la lame de son patin. La jeune fille s'en est sortie avec une déchirure des muscles de mollet.

Cet accident a tenu la sportive loin de la glace pendant de longs mois. Il lui a fallu un certain temps pour passer à travers la physiothérapie et la réadaptation.

Une situation que la jeune fille dit avoir vécue difficilement, d'autant plus qu'elle sortait à peine des confinements imposés par la pandémie de la COVID-19.

« Cela a été un combat, mais je suis tellement fier d’où je suis maintenant... Je suis tellement heureuse d’être de retour sur la glace. » — Une citation de Kaiya Ruiter, patineuse artistique

Depuis son retour, l'adolescente saisit toutes les occasions. Elle a remporté en janvier 2023, une médaille d’argent, aux Championnats nationaux de patinage 2023, au niveau senior, ainsi qu’une autre médaille d’argent à l’Ice Challenge 2022 en Autriche au mois de novembre.

Avec les informations de Huyana Cyprien et Chris dela Torre