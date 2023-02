Les procureurs de la Couronne du Nouveau-Brunswick disent être débordés et demandent plus de financement du gouvernement provincial.

La présidente de l’association des procureurs de la Couronne du Nouveau-Brunswick déclare que ses membres ressentent une pression insoutenable.

Notre espoir est que le gouvernement nous entende et agisse pour remédier à ce que nous percevons comme étant une crise, et un effondrement presque imminent dans certaines juridictions , a affirmé Shara Munn dans une entrevue à Radio-Canada, jeudi.

« Nous ne sommes pas que débordés, à ce point-ci. C’est insoutenable. À certains endroits, nous sommes débordés depuis 10 à 15 ans. Nous avons demandé de l’aide, mais nous ne pouvons plus apposer de pansements pour maintenir le système. » — Une citation de Shara Munn, présidente de l'association des procureurs de la Couronne du N.-B.

Shara Munn, présidente de l'association des procureurs de la Couronne du Nouveau-Brunswick, en entrevue par webcam, jeudi. Photo : Radio-Canada

On entend dire qu’ils vont financer davantage la police et, peut-être, construire de nouvelles prisons , a dit la présidente de l’association des procureurs, mais il existe au milieu une partie essentielle du système qui est en train d’être oubliée .

Les gens ne sont pas simplement arrêtés par la police et jetés en prison. Il y a au centre une partie intégrale, que l’on appelle le système de justice, où les procureurs travaillent chaque jour , continue Maître Munn.

Des délais

L’avocat Alexandre Vienneau, directeur général de l'Association des juristes d'expression française du Nouveau-Brunswick ( AJEFNB ), fait savoir que le groupe qu’il représente est complètement d’accord avec le constat de la procureure Shara Munn.

Non seulement il y a un manque de procureurs dans la province et de ressources dans ce domaine particulier — soit le domaine pénal et familial — il y a aussi un manque de ressources dans l'ensemble de l'appareil judiciaire du Nouveau-Brunswick , a ajouté Maître Vienneau dans une entrevue avec Radio-Canada, jeudi.

On parle d'un manque de juges, de greffiers, de sténographes et de personnel administratif , précise-t-il.

La conséquence directe et visible de cette situation, ce sont les délais dans le système de justice.

À l'heure actuelle , poursuit Maître Vienneau, pour avoir une date d'audience pour une requête, on parle de plusieurs mois, même années et [...] plusieurs années avant d'avoir même une date de procès.

Alexandre Vienneau, avocat et directeur général de l'Association des juristes d'expression française du Nouveau-Brunswick, en entrevue par webcam, jeudi. Photo : Radio-Canada

Qui plus est, au Nouveau-Brunswick, les villes de Tracadie et de Caraquet ont perdu leurs palais de justice, qui ont fermé en 2022.

L’association des procureurs de la Couronne s’agite publiquement pour un financement accru à ce moment précis parce que le budget du Nouveau-Brunswick sera dévoilé sous peu, reconnaît Shara Munn.

À Fredericton, jeudi, le procureur général et ministre de la Justice de la province, Ted Flemming, a refusé de dire s’il répondrait à leur demande et a dit que tout le monde verrait le mois prochain, lors du dépôt du budget provincial.

D’après le reportage d’Alix Villeneuve