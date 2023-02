Les athlètes de l’Atlantique accumulent les médailles aux Jeux du Canada

L’air salin de la maison fait du bien aux athlètes de l’Atlantique. Ils ont déjà amassé plus d’une douzaine de médailles aux Jeux d’hiver du Canada à l'Île-du-Prince-Édouard.

La première médaille a été remportée dès lundi en trampoline. Les gymnastes néo-brunswickois Eric Davis et Dexter Richard ont causé la surprise et ont terminé sur la première marche du podium à l’épreuve de trampoline synchronisé chez les hommes. C’est la première médaille de la province à cette épreuve.

Je suis très fier de ce qu’on a fait, moi et Eric. On était pas mal nerveux au début, mais c’était pas mal le fun , avoue Dexter Richard de Fredericton.

Dexter Richard a obtenu une médaille de bronze dans l'épreuve individuelle de trampoline. Photo : Priyan Raj

L’athlète de 21 ans n’est pas resté sur sa faim. Il a ajouté une médaille de bronze mercredi dans l'épreuve individuelle de trampoline.

En allant aux Jeux, je n’étais pas sûr si j'allais performer comme j’ai performé, mais je suis très content de mes résultats , ajoute celui qui poursuit des études en génie à l’Université du Nouveau-Brunswick.

C’est un autre athlète de l’Atlantique qui s’est hissé au sommet de la compétition qui se tient au Centre Eastlink de Charlottetown. Gleb Evstigneev, de Terre-Neuve-et-Labrador, a devancé le reste de ses compétiteurs et a obtenu la seule médaille de sa province pour l’instant aux Jeux.

Gleb Evstigneev a remporté la première médaille de Terre-Neuve-et-Labrador aux Jeux d'hiver du Canada Photo : Priyan Raj

Succès sur la glace

Les épreuves de patinage de vitesse courte piste ont aussi souri aux athlètes du Nouveau-Brunswick.

Après une 5e place au 1500 mètres, la porte-drapeau du Nouveau-Brunswick, Courtney Charlong, a pu se faufiler sur le podium du 500 mètres jeudi.

Courtney Charlong a terminé derrière les deux athlètes du Québec lors de la finale du 500 mètres. Photo : Fran Harris

Elle a profité de la disqualification de la patineuse de l’Ontario pour obtenir la médaille de bronze.

En rentrant cette semaine je voulais faire un finale A, donc j'étais contente juste d’être dans la finale. Une médaille c’était vraiment un bonus pour moi. Ce n’était pas ma meilleure course, mais quand ils ont annoncé que j’avais finalement eu le bronze j’étais sans mot , s’exclame Courtney Charlong.

Les jeux de la native de Campbellton ne sont pas terminés non plus. Elle a survolé ses premières vagues du 1000 mètres au nouveau Centre des Jeux du Canada de Rustico-Nord et elle sera aussi du relais féminin, samedi.

Avec mes filles au relais, j’aimerais vraiment avoir une médaille, parce qu’une médaille en équipe c’est toujours mieux!

Courtney Charlong a remporté la médaille de bronze au 500 mètres en patinage de vitesse courte piste Photo : Fran Harris

Domination néo-écossaise au karaté

La Nouvelle-Écosse mène le bal au niveau du nombre de médailles chez les provinces atlantiques avec neuf en tout.

Cependant, six de ses médailles ont été gagnées au karaté, nouveau sport au programme des Jeux cette année.

Gassan Alkurdi a la seule médaille d’or de sa province qu’il a remporté au kumité chez les moins de 61 kg en battant son compatriote néo-écossais Evan Peddle.

Les Acadiens Denise et Dorian Thibault ont aussi causé une petite surprise en se hissant sur la troisième marche du podium de leur épreuve respective.

Dorian Thibault (à gauche) a remporté la médaille de bronze en kumite chez les moins de 68 kg. Photo : Bimal Grewal

C’était pas mal difficile parce que je me suis fait mal au pied, mais tout le monde ici est vraiment bon. Je suis pas mal fier , avoue Dorian Thibault qui a remporté sa médaille au kumite moins de 68 kg.

Les deux athlètes de la Baie-Sainte-Marie doivent voyager plus de 3 heures pour s'entraîner dans le dojo de Dartmouth avec l’équipe provinciale.

Je m’entraîne souvent, je travaille vraiment fort. C’est vraiment de la misère de s'entraîner avec du monde, donc une médaille, c’est un grand succès , dit avec fierté Denise Thibault.

Denise Thibault de Clare a remporté la médaille de bronze dans sa catégorie. Photo : Bimal Grewal

L’équipe de curling féminin de la Nouvelle-Écosse représente un bon espoir de médailles. Elle a remporté avec aisance la partie de la phase préliminaire et se retrouve en demi-finale, vendredi.

L'Île-du-Prince-Édouard n’a toujours pas inscrit leur nom au palmarès des médailles.

Aux Jeux d’hiver du Canada de 2019 à Red Deer, les provinces atlantiques étaient rentrées au bercail avec 24 médailles, dont trois en or.

Avec encore quelques jours à faire à la première semaine de compétition, elle se retrouve déjà à 13 médailles, dont deux en or.

Avec les informations de Yvan Roy, Gabrielle Drumond, Julien Lecacheur et François Le Blanc