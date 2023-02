Retraite : Québec abandonnerait l’idée de hausser l’âge d’admissibilité à la rente

Le Régime de rentes du Québec appartient à tous les Québécois. Nous n'avons pas l'intention d'imposer des choix que les gens ne veulent pas , a dit le ministre Girard. Nous allons poursuivre les analyses, compléter la lecture de tous les mémoires en détail , a-t-il ajouté, affirmant que la décision sera rendue le jour du dépôt du prochain budget, le 21 mars.

Lors de son intervention en Chambre, M. Girard a expliqué que cette mesure n’a pas fait consensus lors des récentes consultations publiques en commission parlementaire, qui reviennent tous les six ans comme le requiert la loi sur le RRQ .

Le report de l’âge auquel une personne peut accéder à la rente anticipée de 60 à 62 ans était la mesure discutée la plus controversée , selon le ministre des Finances.

« Je l'admets moi-même, il y a eu plus de gens contre qui sont venus que de gens pour. [...] C'est une proposition qui n'a pas fait consensus, mais on se doit de poser la question. » — Une citation de Eric Girard, ministre des Finances du Québec

M. Girard explique que l'espérance de vie a augmenté en 40 ans , passant de 76 ans en 1984 à 83 ans en 2023, et qu'on prévoit de 85 ans en 2030.

Parmi les arguments en faveur de la hausse de l’âge minimal pour la retraite, le ministre a mentionné qu’ il [fallait] reconnaître qu'en 2023, les gens étudient plus longtemps. Donc, si vous étudiez plus longtemps, que vous vivez plus longtemps et que vous travaillez la même période, [...] votre période d'accumulation de revenus par rapport à votre durée de vie, eh bien, elle est plus courte et votre ratio diminue .

Dans le camp opposé, M. Girard a dit avoir constaté une alliance entre les libertariens, les supporteurs des libertés individuelles qui sont venus nous dire : nous avons le droit de prendre une décision financière qui est sous-optimale, c'est un droit. Ça ressemble un peu au droit de fumer .

Le ministre des Finances a toutefois assuré que si une telle proposition était adoptée par le gouvernement, il faudrait absolument prendre soin des 10 % [...] c’est-à-dire des gens qui n'ont pas le choix, de par leur emploi précaire, [...] de prendre leur retraite à 60 ans .

Deux mesures bien accueillies

Mis à part l’âge d’admissibilité, deux autres mesures ont semblé bénéficier de l’appui d’une majorité de participants aux consultations.

D’abord, celle de rendre facultative la cotisation au RRQ des bénéficiaires de la rente de retraite à compter du 31 décembre de l’année de leur 65e anniversaire, une promesse électorale de la Coalition avenir Québec (CAQ). Ça veut dire que si vous recevez déjà votre rente, que vous avez déjà activé votre régime [...] et que vous retournez au travail, on ne vous demandera pas de cotiser. C’est une mesure de liquidité, ça vous donne de l’argent immédiatement , a expliqué M. Girard. Cette mesure a été très appréciée. Je n’irai pas jusqu’à dire qu’elle était unanime, mais elle a fait consensus.

L'autre disposition bien reçue est celle de modifier les règles de calcul de la rente de retraite afin d'éviter que les gains du travail d'une personne qui demande sa rente après 65 ans ne réduisent la moyenne des gains utilisés pour le calcul de sa rente. Je pense que c'est une excellente mesure , a dit le ministre.