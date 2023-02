Melanie Mark exige un changement de culture à l’Assemblée législative

Au lendemain de l’annonce de sa démission à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, la députée de Vancouver Mount-Pleasant, Melanie Mark, plaide pour un changement de culture en politique. Elle déplore que de nombreuses façons de faire, dans le domaine, viennent toujours du « old boys’ club », soit un club de vieux copains.

Première femme autochtone à avoir siégé à l’Assemblée provinciale, elle a qualifié son environnement de travail de chambre de torture , mercredi. Durant une mêlée de presse, après l’annonce officielle de sa démission, elle a déclaré avoir déjà été insultée, rabaissée par des membres de l’opposition durant des périodes de questions.

Nous devons faire mieux. Le public nous demande de faire mieux , a-t-elle affirmé lors d’une entrevue sur les ondes de CBC jeudi matin où elle a particulièrement dénoncé la conduite de députés du Parti libéral de la Colombie-Britannique.

Melanie Mark (à droite) pose avec sa mère Yvonne (à gauche) et ses filles Maya et Makayla après avoir été assermentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique en février 2016. Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Il y a des enregistrements de l'opposition se levant et m'accusant de [...] voler l'argent du public parce que je réclame [des dépenses de] nettoyage à sec. J'ai été accusé d'avoir supprimé des courriels, j'ai été accusé d’avoir saboté l'industrie des bateaux de croisière, même si [elle relève] du fédéral, j'ai été accusé de saboter le Musée royal. Et tout cela a des conséquences , a-t-elle déploré.

« Je ne crois pas qu'il faille aller au travail de cette façon. Je pense qu’il faut se rendre au travail [dans le] respect, traiter les gens avec gentillesse. J'exige que nous fassions mieux. » — Une citation de Melanie Mark

Melanie Mark a ajouté qu’elle ne quitte pas la politique parce que c’est difficile , mais pour être plus disponible pour ses filles. La mère de famille précise qu’en tant que députée, elle devait s’absenter 19 semaines par an. Elle espère une modernisation de l’institution gouvernementale, notamment pour mieux accommoder les femmes et les familles.

« L'institution a des conventions qui ont été établies pendant de très nombreuses années par de vieux hommes blancs. » — Une citation de Melanie Mark

Un jeu joué par tous , selon la cheffe des verts

La cheffe du Parti vert de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau, confirme que l’Assemblée législative n’est pas un endroit où les femmes se sentent en sécurité.

Sonia Furstenau affirme avoir aussi observé et vécu des attaques personnelles comme celles décrites par Melanie Mark, mais cette culture n’est pas, selon elle, propre à un seul parti politique.

« C'est un jeu qui est joué dans cette Assemblée et c'est un jeu très, très ancien. » — Une citation de Sonia Furstenau, cheffe du Parti vert de la Colombie-Britannique

Il faut, selon elle, travailler de façon plus collaborative entre partis lors de la période de questions. L'opposition a besoin de [poser] des questions sérieuses et le gouvernement doit répondre de façon transparente , dit-elle, notamment pour encourager les jeunes filles qui voudraient se lancer en politique.

L’observateur politique et professeur au département d'histoire de l'Université Simon Fraser, Nicolas Kenny, note lui aussi que des groupes scolaires visitent l'Assemblée législative et constatent ces échanges entre politiciens.

Climat malsain à l'Assemblée législative?

C'est un peu honteux que les députés se comportent d'une façon qui ne serait jamais acceptable dans une cour d'école , illustre-t-il.

Selon lui, ces façons d'agir et de parler sont toutefois ancrées et ne changent pas du jour au lendemain.

Les femmes l’ont plus dur en politique , estime le chef libéral

Lors d’un point de presse, le chef du Parti libéral de la Colombie-Britannique, Kevin Falcon, a affirmé qu’il accepte ce que Melanie Mark a ressenti , en reconnaissant qu’elle n’a pas eu une bonne expérience .

Il a indiqué que le rôle de l’opposition est de poser des questions difficiles sur des sujets délicats au gouvernement, comme il l’a fait dans le dossier du Musée royal de la Colombie-Britannique.

Le chef du Parti libéral de la Colombie-Britannique, Kevin Falcon (Archives) Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Selon lui, les femmes l’ont plus dur en politique et se dit ouvert à trouver de nouvelles façons pour améliorer ce qu’elles vivent à l’Assemblée législative, notamment lors de la période de questions.

Je reconnais l'énorme contribution que [Melanie Mark] a apportée en tant que première femme autochtone à être élue députée. Et je pense qu'elle a été une pionnière , a-t-il aussi souligné.

Avec des informations des émissions The Early Edition et Phare Ouest