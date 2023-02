Six personnes âgées raconteront leur vie sexuelle sur la scène pour le mois Multi

Six personnes âgées de 65 à 76 ans raconteront leurs expériences de vie intime et sexuelle sur scène cette fin de semaine, dans le cadre du mois Multi présenté à Québec.

Marc Dufresne cherchait depuis quelque temps un projet qui allait le sortir de sa zone de confort. C’est une amie qui l’a encouragé à aller passer les auditions pour la pièce All the Sex I've Ever Had, a-t-il confié à Mireille Roberge à Première heure.

C’est organisé dans le cadre du mois Multi donc je me suis dit que c'était quand même sérieux, avec des artistes professionnels qui travaillent avec beaucoup d’ouverture, alors je me suis prêté au jeu , raconte l’homme.

Le script de la pièce de théâtre. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Marc Dufresne est l’un des six participants du spectacle. Assis à une table sur la scène, ils raconteront des expériences intimes qu’ils ont vécues, en toute honnêteté. Il ne sera pas question de leurs émotions, mais uniquement des faits. Des ambiances sonores adaptées aux époques ont été créées pour accompagner les récits.

« C’est leur histoire à eux, avec leur personnalité, dans leurs mots » — Une citation de Marie-Claire Tremblay, coordonnatrice locale

Cette pièce de théâtre, racontant la vie sexuelle des personnes âgées, est un concept de la troupe d’artistes Mammalian Diving Reflex. Depuis 10 ans, le groupe met sur pied le spectacle dans différentes villes du monde. Chaque fois, la pièce intègre des participants locaux afin de rendre compte des spécificités culturelles et sociales.

Un recrutement hors de l’ordinaire

La coordonnatrice locale du spectacle estime que le recrutement de participants pour la pièce a été une vraie aventure . Des entrevues de plus de 4 heures ont été réalisées afin de connaître presque en entier la vie des participants.

Recruter des personnes âgées, c’est une chose, mais quand on aborde la sexualité, on se rend compte qu’il y a beaucoup de tabous. Juste aller déposer des affiches, faire des appels aux organismes, il y en a qui ne comprenaient pas ce qu’on voulait faire. Quand on parle de sexualité, les gens vont parfois penser directement à la pornographie , raconte Marie-Claire Tremblay.

Les témoignages ont ensuite été synthétisés en textes à l’aide du collectif Mammalian Diving Reflex.

Entrer dans l’intime

Depuis l’automne, les six participants travaillent sur la pièce. Le spectacle d’une durée de plus de 90 minutes sera présenté à la coopérative Méduse, à Québec.

À quelques heures de la première représentation prévue vendredi, Marc Duchesne se sent bien, même excité.

Je pense que ça va être assez varié comme émotions. On va rire et pleurer. Il y aura des moments touchants aussi , raconte-t-il.

La coordonnatrice du projet, Marie-Claire Tremblay, et l'un des participants, Marc Duchesne. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Il avoue être passé à travers plusieurs émotions au cours des derniers mois. Beaucoup de couches d’appréhensions ont été traversées et de plus en plus elles tombent. Je vois comment quand on se livre intimement à quelqu’un, ça crée des liens rapidement , avoue-t-il.

Pour une autre participante, Diane, la pièce All the Sex I've Ever Had, lui a permis de répondre à quelques-unes de ses interrogations sur la sexualité quand on vieillit.

Ça permet d’échanger là-dessus entre nous. Un des participants m’a révélé que ça agissait comme une thérapie pour lui , confie-t-elle.

Elle prévient le public : on n’a pas peur des mots, vous aurez droit à tout. Ce n’est pas cru, c’est la vérité.

